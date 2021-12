A megállapodás értelmében például kedvezményes áfakulcsot alkalmazhatnak majd a tagállamok a napelemekre, a hagyományos és elektromos kerékpárokra, a gyermek ruházati termékekre, illetve a hulladék újrahasznosítási szolgáltatásokra is - írja a Portfolio.

A rendelet egyik pontja szerint a napelemek esetében is alkalmazható az 5 százalék alatti áfakulcs, de áfamentességet is megenged az EU a klímavédelmi célokkal összhangban.

Arról is döntés született, hogy 2030. január 1-ig megszüntetik a fosszilis tüzelőanyagokra és a hasonló üvegházhatást okozó termékekre vonatkozó kedvezményes hozzáadottérték-kulcsokat vagy adómentességeket. Emellett 2032. január 1-jével megszűnnek a műtrágyák és növényvédő szerek csökkentett adómértékei és mentességei, így tehát még 10 évük van a kistermelőknek alkalmazkodni ehhez a változáshoz.



A főszabály azonban továbbra is az, hogy a normál áfakulcshoz képest az adott ország csak két további kedvezményes áfakulcsot alkalmazhat, amelyek közül a legalacsonyabb is csak 5 százalékos lehet. A most létrejött tanácsi alkuhoz az Európai Parlament még véleményt fűz, majd a tagállamok formálisan elfogadják a módosítást és ezután válik hivatalossá.