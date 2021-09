Kandahártól körülbelül húsz kilométerre fekszik Pandzsváj település, ahol Hán Mohamed az utcára nyíló üzletében árusítja a lőfegyverek széles skáláját. Lehet kapni nála amerikai fegyvereket is, M4-eseket és M16-osokat, gépfegyvereket, tölténytárakat lövedékkel - olvasható a portálon.

Az elmúlt húsz év alatt sok fegyverhez jutottak a kereskedők a külföldi katonáktól és a tálibóktól is. Utóbbiaktól nem csak vásároltak, el is adtak nekik. Jelenleg is ez a gyakorlat.