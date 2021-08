Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, és Antony Blinken amerikai külügyminiszter is megosztott a Twitteren egy nemzetközi nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy az Afganisztánból távozni kívánó afgánok és külföldi állampolgárok számára lehetővé kell tenni a távozást. Az utakat, repülőtereket és határátkelőket nyitva kell tartani, és fenn kell tartani a nyugalmat.

A kiadott dokumentumban az azt aláíró országok kijelentik:

Az Afganisztánról kiadott, fenti közös nyilatkozatot eredetileg 73 ország és az EU külügyi főképviselője írta alá, amelyek a következők:

Albánia, Ausztrália, Ausztria, Bahama-szigetek, Belgium, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Costa Rica, Elefántcsontpart, Cseh Köztársaság, Dánia, Dominikai Köztársaság, El Salvador, Észtország, Kanada, Kolumbia, Horvátország, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Mikronéziai Szövetségi Államok, Fidzsi-szigetek, Finnország, Franciaország, Grúzia, Ghána, Ghána, Görögország, Németország, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Izland, Horvátország, Írország, Olaszország, Japán, Koszovó, Lettország, Libéria, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Marshall-szigetek, Mauritánia, Montenegró, Nauru, Hollandia, Új-Zéland, Niger, Észak-Macedónia, Norvégia, Palau, Panama, Paraguay, Lengyelország, Portugália, Katar, Koreai Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, Románia, Sierra Leone, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Suriname, Svédország, Togo, Tonga, Uganda, Egyesült Királyság, Ukrajna és Jemen.

A listához csatlakozott az Amerikai Egyesült Államok is:

The United States joins the international community in affirming that Afghans and international citizens who wish to depart must be allowed to do so. Roads, airports, and border crossing must remain open, and calm must be maintained. https://t.co/lsNdsPETsW