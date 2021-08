Az oroszok már a következő afganisztáni háborúra készülnek

Az orosz vezetés részben elégtételt érez látva az amerikaiak bukását Afganisztánban, részben erősen aggódik, hogy mi következhet most, miután mindez a szomszédjában történik. Moszkva nem csupán a hatalomra került tálibokkal van kapcsolatban, hanem azokkal a hadurakkal is, akiket most ugyan elpáholtak, de ez nem a meccs vége volt.