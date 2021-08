Miközben változatlanul menekül mindenki amerre tud Afganisztánból – köztük az országban dolgozó magyarok is – az ország irányítását könnyűszerrel átvevő iszlamista Talibán, arról próbálja győzködni a világot, hogy a jövőben más rend lesz az irányításuk alatt.

A Sky Newsnak Suhail Shaheen, a tálibok szóvivője nyilatkozott, aki arról igyekezett mindenkit meggyőzni, hogy az irányításuk alatt lévő iskolák, munkahelyek eddig is működtek, ezután is működnek, és esetleg nőket is fogadnak.

Túlzásba azért nem esnek, mert hidzsáb nélkül nem lehet nyilvános helyre menni, elvégre ez nem a Talibán, hanem az iszlám előírása, de Shaheen szerint a nőknek arra is lehetőségük lesz, hogy a tálibok által felügyelt egyetemeken tanuljanak, szemben a korábbi gyakorlattal.

A nemzetközi aggodalom Kabul összeomlása után érthető, lévén a tálib hatalomátvétel előrehaladtával elterjedtek a beszámolók, miszerint a nőket hazazavarták a munkahelyükről. A nagy engedmény az volt, hogy férfi rokonaik átvehetik a helyüket.

A szóvivő szerint a Talibán nem okolható azokért a tömegjelenetekért, amelyek a kabuli reptéren vagy az utakon kialakultak, amikor az USA haderejének kivonulásával az iszlamista szekta hetek alatt visszafoglalta az általuk korábban vasököllel irányított országot.

A Talibán szerint mindez csak azért lehet, mert Afganisztán egy szegény ország, amiért a nyugat anyagi felelősséggel is tartozik, lévén megnyomorította a gazdaságát az elmúlt 20 év megszállásával.

Taliban spokesman Suhail Shaheen says women will be able to access education, including university, under Taliban rule.



He says women will be expected to wear the hijab but not the burka.



Read the latest on the situation in Afghanistan here: https://t.co/qPs0VmYVd5 pic.twitter.com/26ezWQs65l