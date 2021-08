Itt a vége, az utolsó amerikai katonai gépek is elhagyták Afganisztánt

Fedélzetén katonákkal és a még Kabulban maradt diplomáciai személyzettel az utolsó amerikai katonai repülőgépek is elhagyták Afganisztánt - jelentette be Frank McKenzie tábornok, a Közép- és Dél-Ázsiáért is felelős Középső Parancsnokság vezetője.