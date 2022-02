Koronavírus: hat afrikai országban is elkezdik az oltás gyártását

Hat afrikai országban is elkezdhetik a Covid elleni mRNS-vakcinák gyártását - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A vakcinahiánnyal küszködő országok célja, hogy az ott gyártott oltóanyagot nagyrészt a kontinensen adják el.