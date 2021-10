Amikor Lengyelországban bevezették a kiskereskedelemben a vasárnapi nyitvatartás tilalmát, a boltok és az áruházláncok válaszul „kreatív” megoldásokat igyekeztek keresni. Az egyik legkirívóbb eset a varsó melletti Piaseczno bolt módszere volt, amely helyi művészek alkotásait rakta a falakra, és átminősítette magát „művészeti galériává”. A kulturális intézmények ugyanis nyitva lehetnek a hét utolsó napján is.

Hamarosan azonban egy egyszerűbben használható kiskaput találtak a kereskedők – írja a Notes from Poland hírportál a vasárnapi zárva tartás ügyében kialakult háború fejleményeit összefoglaló cikkében. A tilalom alóli egyik kivétel a postai szolgáltatások nyújtása, így a szupermarketek felvették profiljukba ezt a tevékenységet. Elsőként a Zabka, a legnagyobb háztartásicikk-forgalmazó, majd idén nyártól követte e cég példáját az Aldi, a Lidl, a Kaufland, a Biedronka (a legnagyobb ottani áruházlánc), a Netto és az Auchan.

Kapcsolódó Újabb áldozata van a boltláncok versenyének Lengyelországban

A Szolidarás szakszervezet azonban, amely az egyház támogatásával elfogadtatta a kormánnyal a vasárnapi boltzár ötletét, nem hagyta annyiban a dolgot. Kilobbizták a kormánynál a postaszolgáltatások szigorítását, ami átment a parlamenten és már Andrzej Duda államfő is aláírta. E szerint csak azok a boltok és áruházak lehetnek nyitva a hét utolsó napján, amelyek havi forgalmának legalább 40 százaléka a postai szolgáltatásokból származik.

Kicsik és nagyok

A cégeknek három hónapjuk van, hogy kitalálják, hogyan válaszoljanak erre a lépésre. Szakértők szerint a postai kiskapu ezzel bezárult, ezért másfelé kell keresgélniük. A kis boltok, ezen belül a Zabka hálózata, amelynek 7500 üzletét 6000 önálló tulajdonos üzemelteti, kihasználhatják azt a lehetőséget, hogy a hét végén is nyitva lehetnek, amennyiben a tulajdonos vagy egy családtagja áll az eladópult mögött.

A Notes from Poland sajtómunkás-kommandója Lódzban nézett szét az egyik hét végén és azt találta, hogy főként alkalmazottak állnak a pult mögött. Ezek talán azt a további kivételt használhatják ki, hogy az újságot, szuvenírt és kegytárgyakat áruló boltok is nyitva lehetnek vasárnap, vagy azt, hogy a forgalmuk negyven százalékát dohányeladásból szerző üzleteket is nyitva lehet tartani.

Támadás az interneten

Az áruházak korábban próbálkoztak kompromisszumos javaslatokkal, például azzal, hogy akár 30 százalékos plusz bért fizetnének a hét végén dolgozóknak vagy garantálják, hogy legalább két vasárnapjuk szabad lenne. A Szolidaritás azonban nem nyitott a kompromisszumokra, sőt jelenleg azon dolgoznak a szakszervezet szakértői, hogyan kötelezhetnék az áruházakat a napi nyitvatartási idő lerövidítésére.

A vasárnapi zárva tartás nem vonatkozik az online értékesítésre, amit eddig is igyekeztek kihasználni az áruházláncok, és ha a postai ügyben veszítenek, akkor még inkább ráfeküdhetnek erre az értékesítési csatornára. A lengyelek 2020-ban 15,4 milliárd zlotyt költöttek el az interneten, ami majdnem egyharmadával több az egy évvel korábbinál. Ezt ugyan főként a járvány okozta, ám rászoktatta a vásárlókat az online források igénybevételével. Előrejelzések szerint Lengyelországban az internetes értékesítés a teljes kiskereskedelmi forgalom 20 százaléka lesz 2023-ban, szemben a 2020-as 15 százalékos aránnyal.