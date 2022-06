Alekszej Navalnij, orosz ellenzéki vezető alakja csütörtöki nyilatkozatában bírálatot fogalmazott meg a Szilícium-völgy techóriásaival szemben: a bebörtönzött aktivista szerint a Google és a Meta (a Facebook és az Instagram anyavállalata) piaci távozásával és a hirdetések leállításával aláássa az orosz ellenzéket, ami valójában „ajándék” Putyinnak – írja a Reuters.

A koppenhágai demokráciacsúcsra szánt beszédében Navalnij elmondta, bár az internetet a Kreml arra is használja, hogy letartóztassa a másként gondolkodókat, lehetőséget ad arra is, hogy az állami cenzúrát megkerülve a lakosság hozzáférjen releváns információkhoz. Szerinte azzal, hogy a Google és a Meta felfüggesztette a hirdetéseit Oroszországban, egyben meg is fosztotta az ellenzéket attól, hogy háborúellenes kampányokat folytasson. Eddig egyik vállalat sem kommentálta Navalnij megjegyzéseit.

Ukrajna inváziójára válaszul az érintett vállalatok, hasonlóan társaikhoz márciusban döntöttek úgy, hogy beszüntetik a reklámtevékenységüket szerte Oroszországban.

Jelenleg is börtönben van

Navalnijt először 2014-ben ítélték feltételes szabadságvesztésre, majd miután egyre nagyobb befolyásra tett szert Putyin kritikusaként, 2020-ban vélhetően orosz titkosszolgák idegméreggel próbálták megölni.

A merénylet után Navalnijt Németországba menekítették, azonban amikor egy évvel később visszatért Oroszországba, azonnal őrizetbe vették. A vád szerint egy állítólagos sikkasztás miatt ítélték el, jelenleg is a két és fél évre módosított börtönbüntetését tölti, idén márciusban ráadásul újabb 9 év fegyházat kapott.

Több ítélet nem jogerős, ezek ellen meg is próbált fellebbezni: az orosz hatóságok korábban terrorista, valamint szélsőséges bűncselekmények elkövetésére hajlamos személynek minősítették, a fellebbezését most szerdán utasították el.