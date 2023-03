Az Alibaba legendás vezére, Jack Ma Kínából adott életjelt, de nem cége főhadiszállásán mutatkozott, hanem a közelben egy iskolában, ahol arról tartott előadást, hogy a tanároknak hogy alkalmazkodjanak az oktatás során a mesterséges intelligenciák megjelenéséhez.

A fák túl nagyra nőttek

Nem is olyan rég úgy tűnt, hogy a hatalmas ázsiai országban a sikeres vállalkozók lehetőségei ugyanúgy korlátlanok, mint Amerikában vagy Európában, és hogy a legnagyobb, főleg tech cégek

akár a világ legnagyobbjai közé kerülhetnek tőzsdei értéküket tekintve.

Kína azonban egypártrendszerű ország, a Kommunista Párt hatalma korlátlan, és egyszer csak, úgy tűnik, veszélyesnek érezték, ha ezek a cégek és vezetőik túl nagyra nőnek. Úgy döntöttek hát 2020 végén, hogy alaposan megnyesegetik a nagy cégeket, hirtelen alkotott jogszabályokkal és ellenőrzésekkel megkeserítik életüket.

Példát statuáltak

Az egész folyamat úgy kezdődött, hogy Jack Ma fintech cége, az Ants Group részvénykibocsátását felfüggesztették. Ez után jöttek a szigorítások, az Alibabát mindjárt meg is büntették 2,6 milliárd dollárra, ami igazán nem mondható szerény összegnek még egy ilyen nagy vállalat esetében sem.

Ezzel nem ért véget a cég és az ikonikus vállalkozó kálváriája: a kínai jegybank felügyelete alatt kellett a cégnek átalakulnia, miközben Jack Ma cégvezetői szerepét fokozatosan a háttérbe szorították, ő maga külföldre utazott. A cégek befektetői, részvényesei teljesen indokoltan megijedtek, látva a kommunista állam ilyen nyílt beavatkozását, és menekülni kezdtek részvényeikből.

Vállalkozók és befektetők nélkül nincs gazdasági siker

A cégek és befektetőik ellehetetlenítése azonban törvényszerűen fékezni kezdte a kínai gazdaságot, hisz ezek a cégek húzóerőt jelentettek, más szektorokban is megingott a befektetők bizalma, hisz a mindenható állam bárhol felléphet hasonlóan, esetleg újra jön az államosítás, mint a kommunista rendszer 74 évvel ezelőtti győzelmét követően.

Ugyanakkor a pártnak és a kínai elnöknek elsődleges politikai cél a gazdasági növekedés, és beláthatták, hogy ez egy nem megy egy sikeres és az államtól nem félő vállalkozói réteg nélkül.

Ezért egy, a CNBC-nek nyilatkozó szakértő szerint valószínűleg a kínai kormány most látványosan barátságosabb lett Jack Ma irányában, hogy ezzel növelje a többi vállalkozó bizalmát, és jelezze, hogy visszavesz az elmúlt másfél-két év szigorából.

Túl nagy? Aprítsuk fel!

Mint a Reuters szerint kiderült, Jack Ma visszatérésének időzítése nem volt véletlen. Kedden bejelentették, hogy a nagyra nőtt Alibaba céget tevékenységi körei szerint hat kisebb cégre bontják szét. Hogy ez mennyiben előnyös vagy hátrányos, egyelőre nehéz felmérni. A kínai államot nyilván megnyugtatja, hogy hat kisebb magáncég van egy gigantikus helyett, ugyanakkor a részvényesek is örömmel fogadták a hírt, mivel abban bíznak, hogy ha egy Alibaba részvény helyett hat másik cégét kapják meg, többet érhet a hat papír összesen.

Könnyítések

A kínai hatóság más cégeknél is tettek lazításokat: újra engedik, hogy a hazai és külföldi cégek videójátékokat forgalmazzanak az országban. A Didi nevű autós utazásmegosztást szervező cég, mondhatni a kínai Uber pedig, amelynek működését ellehetetlenítették és részvényeit is törölnie kellett a new york-i kereskedésből, most bejelentette, hogy újra bővítheti tevékenységét.