A rövidebb repülőútra szóló jegyek csupán 1 euróval kerülnek többe, mint 2019-ben, de aki messzebbre utazik, annak átlagosan 20 százalék körüli emelkedéssel kell kalkulálnia – derül ki a Kiwi.com legfrissebb adataiból.

A cseh utazási technológiai vállalat összesítése alapján globálisan Bangkok, az európai utazók körében pedig London a legnépszerűbb úti cél, de Magyarország sem panaszkodhat.

Budapest a globális foglalási rangsorban a 9. helyen áll.

A kontinensről foglalók körében is a hetekig legnépszerűbb úticél, sok turistára kell számítani a karácsonyi időszakban. Kiderült, hogy a magyarok körében is a francia főváros, London és Berlin a legnépszerűbb úti cél ünnepek alatt, de a keresési listát vezető Dubai is szerepel a foglalási rangsor 14. helyén.

2022. december 18. és 2023. január 8. között 14 százalékkal többen fognak Magyarországról repülni, mint három évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban. Ez a szám vélhetően tovább növekszik majd, hiszen még a következő napokban is egyre többen foglalják le utazásukat az ünnepi időszakra – állítja a vállalat.

A pár napos városnézés a legnépszerűbb

Az ünnepi időszakban az 1-3 napos utazás a legnépszerűbb: a magyar utazók kétharmada ennyi időt tölt választott úticélján, de közel minden ötödikük akár 7 napnál is többet marad. Magyarországra is jellemzően miniszabira érkeznek, ebben az időszakban a Budapestre repülő turisták 56 százaléka legfeljebb három napot tölt a fővárosban.

2019-ben a rövid, azaz az 1499 km-en belüli repülőjegyek átlagosan 85 euróba kerültek, idén mindez csupán 1 euróval több. De az ennél hosszabb távú repülőjegyekért arányaiban jobban a zsebükbe kell nyúlniuk a magyar utazóknak

– kommentálta az árak alakulását a Kiwi.com ügyfélélményért felelős igazgatója.

Összességében idén átlagosan 21 százalékkal drágultak a hosszabb utazások, átlagosan 151 euróért vehet valaki repülőjegyet. A régióban vizsgált országok közül csak a lengyeleknél olcsóbbak a repülőjegyek, mint nálunk.