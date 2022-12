Az amerikai államkötvény-piacon kialakult árak alapján a befektetők arra számítanak, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2023 utolsó negyedévében kétszer is kamatcsökkentésre kényszerül. Mindezt annak ellenére, Jerome Powell elnök és más vezető jegybankárok még a múlt héten is buzgón bizonygatták, hogy nem készül fordulat, még akkor sem, ha esetleg közben lassítják a kamatemelés ütemét - írja összefoglaló elemzésében a Financial Times.

A határidős árak azonban azt mutatják, a piac arra számít, a Fed alapkamat májusban 4,9 százalékon tetőzik, majd 2023 végére 4,4 százalékra csökken. A kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások Powell bejelentését követően erősödtek, közölte, az eddigi 75 bázispontról decemberben 50 bázispontra lassítják a szigorítás ütemét, de a vártnál erősebb novemberi munkaerőpiaci adatok is segítették a folyamatot.

- A Fed Nyíltpiaci Bizottsága jövőre nem számít kamatcsökkentésre, a piac viszont igen. Ez abból fakadhat, hogy a jegybankárok még mindig a gazdaság enyhe landolásában hisznek, a piac pedig recesszióra számít - mondta Matt Raskin, a Deutsche Bank amerikai elemzési vezetője. Ő egyébként 2023 decemberére 50 bázispontos kamatcsökkentést jósol, úgy látja, erre utalhat a hozamgörbe inverziója is. Ha így történne, az nagyjából megfelelne a historikus mintának, 1980 óta ugyanis mindegyik szigorítási ciklusban a kamatcsúcs elérése után hat hónapon belül már kamatot vágott a Fed, kivéve 2004-2006-ban.

Hiába bizonygatta Powell múlt szerdán, hogy nem szeretnének túlszigorítani, de túl gyorsan lazítani sem készülnek és ezért csökkentik az emelések ütemét, az elemzők nem nagyon hisznek neki. Margaret Kerins, a BMO Capital Markets vezető globális kötvénystratégája szerint a jegybankárok általában addig szigorítanak, amíg már túlzásba esnek és valahol törést okoznak a gazdaságban, s valószínűleg most is így lesz.

A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok előrejelzése szerint a fogyasztói árak novemberben mindössze 0,3 százalékkal emelkedhettek az Egyesült Államokban, ez éves szinten 7,3 százalékos ütemet jelentene, ami 2021 decembere óta a legalacsonyabb érték.

Persze van olyan vélemény is, amely szerint nem kell túl sokat adni a piaci árazásokra. Matthew Scott az AllianceBernstein globális kamatstratégiájának vezetője szerint a piac azt kereskedi le, amit éppen a Fed részéről hallani vél, illetve amire a legközelebbi fogyasztói árindex adattól remél. Azonban az árazások nagyon gyorsan változhatnak.