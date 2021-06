Különleges, a kutatókat lenyűgöző, másokat kellően idegesítő jelenség zajlik az Egyesült Államok keleti, jól behatárolható felén: milliárdos nagyságrendben megjelentek a kabócák. Az angolul gyűjtő jelleggel "cicada" (Cicadidae), illetve a kabócák időszakosan megjelenő csoportjai, Brood-X, azt takarja, hogy ez a jelenség nagyjából 17 évenként fordul elő, ilyenkor kelnek ki a kabócák párt keresni, és a következő generáció csak újabb 17 év múlva jelentkezik.

Mindezt úgy, hogy milliárdnyi példánya jön elő egyszerre a földből, illetve bárhonnét, ahol addig fejlődött.

A kabócáknál elve elterjedt, hogy 2-5 évet föld alatt töltenek, a szóban forgó Magicicada viszont végletekig viszi ezt a nyugvó periódust a maga 17 évével.

Az Egyesült Államokban megfigyelhető rajzás miatt most is azon jár a tudósok agya, miért lehet az, hogy prímszámra tervezett a faj életciklusa, amivel más fajok szaporulatával szemben túléléshez jut, és nem utolsósorban a szaporodási ciklusa és megjelenése a földből komoly hatással van a természetes közegre.

Káros a maga módján, de nem harap

A rajzás alapértelmezésben nem veszélyes az emberre, pedig a kabóca nem válogat. Joe Biden amerikai elnököt is megtalálta egy.

The President swats a cicada off of his neck before getting on Air Force One. pic.twitter.com/l0kuaLWyss