Az amerikai félidős választások napján különös figyelem irányul az úgynevezett „csatatér” államokra, ahol a jelenleg szűk demokrata többségű Szenátusban és Képviselőházban egyaránt eldőlhet, ki irányít a jövőben, és a kormányzó személye is kulcsfontosságú lehet. A CNN által is nagy figyelemmel kísért hat állam közül ötben Joe Biden úgy tudott nyerni 2020-ban, hogy ezekben az államokban egyaránt Donald Trump nyerte az előző, 2016-os elnökválasztást. A hatodik állam Nevada, illetve még New Hampshire-nek is döntő szerepe lehet.

Ahogy arról korábban már írtunk, a 435 tagú Képviselőházban legalább 218 mandátumra van szükség ahhoz, hogy egy párt többségbe kerüljön. A republikánusok az előrejelzések alapján valószínűleg átveszik az irányítást. A száztagú Szenátusban szintén lehetséges a hatalomátvétel, de a demokrata irányítás itt valamivel szilárdabb lábakon áll.

A latino szavazóké a végső szó

A hagyományosan republikánus Arizonában Bidennek ugyan sikerült nyernie elnökjelöltjént, a jelenlegi demokrata jelölteknek azonban ez nem lesz olyan egyszerű. A republikánus kormányzójelölt Karl Lake és a szenátorjelölt Blake Masters egyaránt meggyőződéses trumpisták, akik szerint kétséges, hogy Biden tisztességesen nyerte meg az elnökválasztást. A latino szavazóknak – akárcsak két éve – döntő jelentőségük lehet, a körükben pedig sokkal népszerűbbek a demokrata jelöltek.

Ismét Georgiára várhat a világ

A Szenátusi többség egészen a georgiai szavazatszámlálás végéig kérdéses volt 2020-ban, és könnyen lehet, hogy ez szerdán is így lesz. A republikánus jelölt, egykori amerikaifoci-játékos, Herschel Walker és a jelenlegi demokrata szenátor, Raphael Warnock népszerűsége megegyezik a közvélemény-kutatók szerint, minimális eltérés dönthet egyikük javára.

A hagyományosan republikánus államban ülhet kormányzói székbe az első afroamerikai nő, a demokrata Stacey Abrams, ehhez azonban több szavazatot kell szereznie a jelenlegi republikánus szenátornál, Brian Kempnél. A közvélemény-kutatók Kempnek valamivel több esélyt adnak.

Michigan szintén egy sikertörténet volt Biden számára két éve, azonban ahhoz, hogy a demokrata irányítás fennmaradjon, újabb szavazókat kell meggyőzniük Detroitban és környékén. A republikánusok általában az állam északi és nyugati vidékein élő szavazókat tudják megszólítani. Az előrejelzések enyhe demokrata előnyt mértek, de a városi szavazók elbizonytalanodásával

Nevada hagyományosan csatatér államnak számít, a demokrata kormányzó, Steve Sisolak és a szintén demokrata szenátor, Catherine Cortez Masto sem érezheti nyeregben magát. Las Vegas és környéke ugyan a járvány miatt visszaszoruló turizmus ellenére is őket támogatja majd, a vidéki területeken azonban határozott republikánus többséggel kell számolni. A republikánusok abban reménykedhetnek, hogy néhány új nagyvárosi választót is sikerül megszólítaniuk.

Pennsylvaniában dőlt el a 2020-as elnökválasztás, a republikánusok ezért különösen felkészültek az államban. Kormányzónak Doug Mastriano szenátort jelölték, aki kulcsszerepet játszott Trump 2020-as választás utáni jogi hercehurcájában. A megüresedett szenátori pozícióért a republikánus tévés műsorvezető, Mehmet Oz és a demokrata John Fetterman küzd majd – érdekesség, hogy ők költötték a legtöbbet a kampány során, összesen 305 millió dollárt. Philadelphia és Pittsburgh szavazói többségében demokraták, a republikánusok inkább az állam nyugati és északkeleti, vidéki választóira számíthatnak.

A nők mozgósítása dönthet

Wisconsin államban lehet az egyik legszorosabb a jelöltek közötti különbség, ami az elnökválasztásra is igaz volt: Biden alig 1 százalék különbséggel nyert. Érdekesség, hogy az államban különösen azt követően bővült a nők aránya a regisztrált szavazók között, miután visszavonták a Roe kontra Wade ítéletet, amely széles körben lehetővé tette az abortuszt a nők számára. A jelenlegi republikánus szenátor, Ron Johnson széke tehát bizonytalan lábakon áll, demokrata kihívója, Mandela Barnes viszi a népszerűséget. Az abortusz korlátozása miatt feldühödött wisconsini nők jelentőségéről a Reuters is írt: könnyen lehet, hogy végül Barnes lesz a mérleg nyelve.

Ugyan a CNN felsorolásában nem szerepel, de New Hampshire szintén érdekes lehet a végelszámolásnál. A republikánusok egy szélsőjobboldali nézeteket valló jelöltet indítottak az egyik szenátori posztért: Don Boldac, a hadsereg veteránja meggyőződéssel állítja, hogy a 2020-as elnökválasztást elcsalták, és valójában Trumpnak kellett volna nyernie. Boldac azt is mondta korábban, hogy meg kellene szüntetni az FBI-t az ügynökség augusztusi, floridai razziája miatt, amely során szupertitkos dokumentumokat találtak a korábbi elnök házában.

New Hampshire demokrata szenátorának helye bizonytalan, ahogy a két képviselője is könnyen republikánusra cserélődhet a Reuters szerint. Tekintve, hogy a republikánusoknak csak néggyel több mandátumot kell szerezniük a hatalomátvételhez, ez igencsak jelentős előny.