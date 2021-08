Az ISM feldolgozóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 59,5 pontra süllyedt a júniusi 60,6 pontról, ami január óta a leggyengébb érték. Elemzők enyhe emelkedésre, 60,9 pontra számítottak az MTI szerint.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált ágazat vagy alszektor növekedését, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodását jelzi. Az előzőnél kisebb 50 pont feletti érték a növekedés ütemének lassulására utal.

A BMI alindexei közül a bekerülési árak változását tükröző mutató értéke 6,4 ponttal - 16 hónapja a legnagyobb mértékben - 85,7 pontra csökkent júliusban, míg a beszállítások teljesítését tükröző mutató 2,6 ponttal, 72,5 pontra süllyedt.

Timothy Fiore, az ISM-felmérést felügyelő bizottság elnöke az adatokat kommentálva megjegyezte, hogy "a jelek szerint sok hónap óta először közeledik az egyensúlyhoz a kereslet és a kínálat dinamikája". Ennek részben az lehet az oka, hogy a fogyasztói kiadások ismét elindultak az áruk felől a szolgáltatások irányába.

"A feldolgozóipar egy fenntarthatatlan fellendülésből lassul vissza fenntartható ütemre - vélte Chris Low, az FHN Financial brókercég vezető közgazdásza.

Az Egyesült Államok lakosságának közel fele kapta meg a koronavírus elleni védettséget teljes mértékben biztosító oltásokat - gyártótól függően egy vagy több adagot -, ami lehetővé tette, hogy az amerikaiak ismét utazhassanak, elmehessenek éttermekbe, kaszinókba, kilátogathassanak sporteseményekre.

A járványügyi lazításokkal párhuzamosan megugrottak a szolgáltatásokra költött kiadások a második negyedévben, és ennek köszönhetően a bruttó hazai termék szintje meghaladta a járvány előtt, 2019 utolsó negyedévében elért csúcsot.

Ezzel együtt is az ellátási lánc normalizálódásáig még hosszú az út. Gépgyártó vállalatok arra panaszkodnak, hogy hónapokkal korábban kell a megrendeléseket leadni, ha azt akarják, hogy időben megkapják a szükséges alapanyagokat. A szűk ellátási keresztmetszetekre jó példa az autógyártás, amely ágazatban a globális chiphiány miatt átmenetileg le kellett állítani egy sor üzemben a termelést.

A júliusi ISM-felmérésben a termelés alakulását mutató alindex 2,4 ponttal 58,4 pontra, az új megrendelések mutatója 1,1 ponttal 64,9 pontra, az új exportmegrendelések alindexe pedig 0,5 ponttal 55,7 pontra csökkent. A foglalkoztatottsági hajlandóságot tükröző mutató értéke viszont 3,0 ponttal 52,9 pontra ugrott júliusban.

A feldolgozóipar állítja elő az amerikai hazai össztermék (GDP) 11,9 százalékát. Az ISM beszerzésimenedzser-indexe 43,1 pont fölötti értékkel megbízhatóan jelzi, hogy a szélesebb gazdaság növekszik. Júliusban már a tizennegyedik egymást követő hónapban jelzett gazdasági növekedést, és jelenlegi, 59,5 pontos értéke 4,7 százalékos évesített gazdasági növekedésnek felel meg.

Az eltérő módszertannal dolgozó IHS Markit londoni gazdaságkutató intézet szintén hétfőn tette közzé az amerikai feldolgozóipar BMI-adatait. A Markit szerzésimenedzser-indexének értéke enyhén, a júniusi 62,1 pontról 63,4 pontra emelkedett, ami az adatok gyűjtésének kezdete, 2007 májusa óta a legjobb érték. A termelés és az új megrendelések állománya is jelentősen nőtt, de a beszállításokban tapasztalt példátlan zavarok és késedelmek továbbra is felfelé húzzák a bekerülési árakat, és akadályozzák a cégeket az új megrendelések teljesítésében. Ennek következtében a költségterhek rekordmértékben nőttek, és a teljesítésre váró megrendelések is gyorsabb ütemben halmozódtak tovább.