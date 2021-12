Az amerikai hadsereg saját koronavírus-szupervakcinát készít

Az amerikai hadsereg tudósai egy olyan Covid-19 elleni vakcinát fejlesztenek, amely a jelenlegi és jövőbeli változatok - sőt más koronavírusok - ellen is védelmet nyújt. Várhatóan heteken belül pozitív eredményeket közölnek az első klinikai tesztekről - közölte egy vezető kutató kedden a Defense One katonai hírportállal. A készítmény más vírusok ellen is hatásos lehet.