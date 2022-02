Miután hetek óta figyelmeztetett arra, hogy küszöbön áll egy ukrajnai invázió, Biden elnök pénteken újságíróknak azt mondta, hogy "meggyőződése", hogy Putyin meghozta a döntést Ukrajna lerohanásáról, és azt mondta, hogy az Egyesült Államok úgy véli, az orosz erők a "következő napokban" támadást szándékoznak indítani. Vasárnap este az amerikai hírszerzés jelentései szerint a parancsot már megkaptak az orosz-ukrán felsorakozott hadtestek vezetői - számolt be a CBS.

A parancsok még nem jelentik azt, hogy az inváziót biztosan megkezdikm Vlagyimir Putyin orosz elnök még mindig lefújhatja a támadást, ha meggondolja magát. Antony Blinken külügyminiszter a Face the Nation című műsornak azt mondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is úgy véli, hogy Oroszország "halad előre" a megszállási tervekkel, annak ellenére, hogy Moszkva tagadja, hogy támadásra készülne.

"Minden, amit látunk, azt mutatja, hogy a döntés, amit Putyin elnök szerintünk meghozott a támadásról, halad előre" - mondta Blinken.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a müncheni biztonsági konferencián 2022. február 19-én. Kép: Getty Images

"Láttuk ezt az oroszok vagy a szeparatista erők által a hétvégén létrehozott provokációkkal, hamis zászlós műveletekkel, most pedig a vasárnapi reggeli hírek is ezt erősítik, hogy az Oroszország által Fehéroroszországban 30 000 orosz katonával folytatott hadgyakorlat - amelynek a hétvégén kellett volna véget érnie - most folytatódni fog a kelet-ukrajnai feszültségek miatt, az Oroszország és az általa támogatott szeparatista erők által létrehozott feszültségek miatt" - mondta az amerikai külügyminiszter.

Az eddigi nyugati védelmi erők tájékoztatásai szerint Oroszország nagyjából 150 ezer katonát, repülőgépet és egyéb hadanyagot csoportosított át Ukrajna három oldalára. Északon Fehéroroszországban is vannak katonai egységeik, a Donbasz régió orosz oldalán a fő hadtest, valamint a Krím-félszigeten is csapatokat vontak össze. A Reuters korábbi beszámolója szerint a hadgyakorlat részleteiről nem közöltek részleteket a belarusz és orosz parancsnokok.

Az oroszbarát szeparatistákkal már kiújult a konfliktus

Egy esetleges támadásra számítva az Egyesült Államok és más szövetségesek, legutóbb Németország és Ausztria, felszólították állampolgáraikat, hogy hagyják el az országot. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetsége is átmenetileg áthelyezte működését Kijevből Lvivbe az orosz erők felgyorsult felvonulása miatt.

A moszkvai amerikai nagykövetség vasárnap biztonsági riasztást adott ki, amelyben arra figyelmeztetett, hogy "médiaforrások szerint támadások fenyegetnek bevásárlóközpontok, vasúti és metróállomások és más nyilvános gyülekezőhelyek ellen a nagyobb városokban, köztük Moszkvában és Szentpéterváron, valamint az Ukrajnával közös orosz határ mentén lévő, fokozott feszültséggel terhelt területeken". A külügyminisztérium riasztása több intézkedésre is felszólítja az Oroszországban tartózkodó amerikai állampolgárokat, többek között a tömegek elkerülésére és olyan evakuálási tervek kidolgozását is kérték, amelyekben a szövetségi kormány nem tud segítséget nyújtani.

Miközben vezető amerikai tisztviselők figyelmeztettek, hogy Oroszország készen áll arra, hogy csapást mérjen Ukrajnára, és a Pentagon nagyjából 5000 katonát küldött Kelet-Európába a NATO-erők megerősítésére, a Biden-kormányzat továbbra is diplomáciai úton rendezné a konfliktust. Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország inváziója esetén nem mennének amerikai erők Ukrajnába.

"Diplomataként az a feladatom, hogy minden követ megmozgassak, és megnézzem, hogy meg tudjuk-e akadályozni a háborút, és ha bármit tehetek ennek érdekében, megteszem" - mondta Blinken vasárnap. "Biden elnök világossá tette, hogy kész bármikor, bármilyen formában találkozni Putyin elnökkel, ha ez segíthet a háború megelőzésében.

Még ha a kockát el is vetik, amíg nem áll meg, amíg nem tudjuk, hogy a tankok megindultak, a repülőgépek repülnek, és az agresszió teljesen megkezdődött, mindent megteszünk, hogy megakadályozzuk, de mindenképpen készen állunk, hogy mégis bekövetkezik [a támadás]

- mondta az amerikai külügyminiszter.

Okszána Markarova, Ukrajna amerikai nagykövete azt mondta, hogy az ukrán tisztviselők "minden lehetőséget" felhasználnak, hogy Oroszországot arra kényszerítsék, hogy a támadás helyett a diplomáciai utat válassza.

"Nemcsak az agresszort, azaz Oroszországot szólítjuk fel, hanem minden barátunkat és szövetségesünket is, hogy fogjunk össze és használjunk ki minden lehetőséget, hogy még mindig elrettentsük Oroszországot a támadástól" - mondta a Markarova a CBS-nek.

Markarova közölte, hogy bár Ukrajna "éjjel-nappal azon fog dolgozni, hogy minden lehetőséget kihasználjon, hogy elejét vegye az orosz megszállásnak", az elmúlt napok eseményei azt jelzik, hogy az eszkaláció valószínűsíthető. Pénteken ugyanis az ukrán védelmi erők és a donyecki és luhanszki oroszbarát szakadárok is azt állították, hogy a másik fél tüzet nyitott rájuk. A hétvégén több ezer esetben regisztrálták a megfigyelők a tűzszüneti megállapodás megszegését. Videós bizonyítékok arra utalnak, hogy a szeparatisták már napokkal korábban felvették a videókat, amelyekben az ukrán hadsereg támadásairól beszélnek, amikor még bizonyíthatóan nem volt semmilyen atrocitás. A szeparatisták már elkezdték a civil lakosság evakuálását Oroszországba.

Elkerülhetetlennek tűnik az ukrán háború

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is felszólította Putyint, hogy találkozzon vele a válság megoldása érdekében. De bírálta a szombaton Münchenben tartott biztonsági konferencián összegyűlt nyugati vezetőket is, azzal érvelve, hogy nem kellene megvárniuk egy támadást, hogy szankciókkal sújtsák Oroszországot.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szombaton bejelentette, hogy az EU is komoly szankciókat vet ki Oroszországra, ha bármilyen sérülés éri Ukrajna területi integritását. Boris Johnson brit miniszterelnök is szankciós listát lengetett be, amelyek az orosz üzletemberek Egyesült Királyságban tartott vagyonát célozzák majd.

A Biden-kormányzat arra figyelmeztetett, hogy ha Putyin támadást rendel el Ukrajna ellen, annak drasztikus következményei lesznek Oroszországra nézve, és Blinken vasárnap azt mondta, hogy Oroszország szankciókkal való sújtása csak elvenné a lehetőséget az elrettentéstől. Vagyis túl korán terítenék ki a kártyáikat.

"Amíg van még akár csak egy percnyi időnk is, amelyben elrettenthetünk és megakadályozhatunk egy háborút, addig megpróbáljuk felhasználni" - nyilatkozta a külügyminisztérium.

Blinken hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem akarja nyilvánosan részletezni terveit, mivel "ez előre figyelmeztetné Oroszországot".