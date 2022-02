Amerikai ügyvivő: Oroszország destabilizáló akciói Magyarországra is fenyegetést jelentenek

Putyin elnök álnok módon Ukrajnát hibáztatja a provokálatlan orosz katonai mozgósításáért. De Ukrajna és a NATO katonai magatartása mindig is tisztán védelmi jellegű volt - írja véleménycikkében az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője, Marc Dillard. A diplomata szerint Magyarország nem csak külső szemlélő, saját biztonságát is fenyegeti az orosz fenyegetés. Fontos, hogy ebben a helyzetben egységes legyen a nyugati szövetségi rendszer, amely mellett Budapest is elkötelezte magát NATO-tagként.