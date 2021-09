A gazdasági ciklusok szabályszerűségei nem hagyják érintetlenül a részvények, kötvények, és alapanyagok árait sem. Az üzleti ciklusok során ezért ezek az árfolyammozgások is speciális mintázatokat követnek, noha minden ciklusnak vannak egyedi jellemzői. (Mark Twain-t idézve: „a történelem nem ismétli önmagát, de rímel.”) Ahogy a tőke keresi a ciklus különböző szakaszaiban legjobbnak ígérkező befektetéseket, úgy vándorol az egyes eszközosztályok és szektorok között. Ennek is megvannak a maga szabályszerűségei, ezt nevezik rotációnak - mondta Kiss Péter, kötvényportfólió-menedzser az Amundi sajtótájékoztatóján.

A covid-válság előtti 10 év a gazdasági ciklus szokatlanul hosszú és erőteljes felívelő szakaszáról szólt. A rotáció nyelvére lefordítva a reflációs szakasz ennek a felívelésnek az eleje, amikor a recessziót jellemző deflációs félelmek elmúlnak, fokozatosan visszatérnek az inflációs aggodalmak, majd beindul a kamatemelési ciklus.

Először a részvények, majd a kötvények emelkednek

Ami az eszközosztályokat illeti a klasszikus képlet szerint először a részvények és kötvények fordulnak emelkedőbe még a recesszió alatt, vagyis azt megelőzően, hogy a makrogazdasági mutatókban – leginkább a GDP-ben – érzékelhető lenne a kilábalás. Majd következik az önfeledt felívelés (3. stáció), amikor még inflációs aggodalmak sem terhelik a piacokat, ekkor mindhárom eszközosztály emelkedik, egészen addig, amíg a (4. stációban) meg nem jelennek a kamatemelési félelmek a piacon, mert innentől kezdve a kötvények alulteljesítővé válnak. A felívelés csúcsán (5. stáció) már mindenki kockázatokat lát, de a nyersanyagok – a maguk szokásos tehetetlensége miatt – még tovább emelkednek. Ezután jön a leszálló ág, amiben előbb minden esik (6. stáció), majd ezután legelőször a kötvények kezdenek egész jó befektetésnek tűnni (1. stáció).

Ezek a szabályszerűségek logikusak, és rendszerint kimutathatók, de az összefüggések viszonylag lazák, mivel a különböző válságok különböző piaci reakciókat, illetve kormányzati és monetáris lépéseket váltanak ki. A képlet még a mögöttünk álló három (dotcomlufi 2001, subprime válság 2008 és Covid 2020) ciklus során is elég jól kirajzolódott, de az ütemek és a mértékek változók, ahogy ennek a három recessziónak az eredete is különböző volt.

Ami a szektorok közötti rotációt illeti, a refláció kezdeti szakaszában, azaz a kezdeti kilábalásban jól teljesítenek a technológiai szektor és tartós fogyasztási javakat előállító iparágak, ezután kerülnek képbe az ipari vállalatok és az alapanyaggyártók, majd a felívelés érett szakaszában az energiacégek a nyersanyagárak ciklus végi elszabadulása miatt. A piac tetőzése után a mindennapi fogyasztási cikkek gyártói, az egészségügy és a közműcégek, tehát a defenzívebb jellegű szektorok teljesítenek felül. A medve piac elmúltával pedig minden kezdődik elölről.

Nagy felívelés után jön a lassulás

"Pillanatnyilag azt látjuk, hogy a globális GDP-növekedés a nagy covid utáni visszapattanást követően lassulni látszik, de az Amundi szerint 2022-ben és 2023-ban is a korábbi évtized átlagánál magasabb lehet a bővülés üteme. Az infláció szinte mindenütt rég nem látott rekordokat dönt, és úgy tűnik, hogy a vártnál tovább tarthat ez a korábban átmenetinek hitt megugrás" - mondta Kiss Péter.

Ezzel párhuzamosan az amerikai kamatvárakozások a március-júliusi csökkenés után újra emelkedőben vannak. A vártnál jobb munkaerőpiaci adatok mellett ennek az oka a Fed bejelentése volt, miszerint idén elkezdődhet az eszközvásárlási program kivezetése, ráadásul jövő év közepére már teljesen le is állhatnak vele. A Covid terjedése a legutóbbi hetekben globális értelemben visszaszorulni látszik, ami szintén erősíti a növekedési kilátásokat, és ezen keresztül a kamatemelési várakozásokat.

Mindez jót tesz a reflációs/rotációs folyamatnak, és azt sugallja, hogy mindazon tendenciák, amelyek ilyenkor be szoktak indulni, jó eséllyel most sem maradnak el. Ha ezt elfogadjuk, akkor érdemes azzal a szemmel áttekinteni a befektetési eszközök piacát, hogy milyen eszközöket segíthet ez a leginkább. Az egyik szembetűnő anomália az USA-n kívüli részvénypiacok, valamint a value szektorok alulárazottsága. Egy másik fontos következtetés a várható hozamemelkedés miatt alulteljesítő állampapírpiac, amivel szemben a részvények továbbra is vonzó alternatívát nyújtanak.

Pozitív tőkepiaci hangulatban a refláció folytatódása a dollár gyengülését, valamint a nyersanyagárak további emelkedését okozhatja. Ezek alapvetően pozitívak a fejlődő piaci részvények számára, azonban egyelőre a növekedési különbség a fejlett országokhoz képest csökken, ami nem teszi vonzóvá ezt a régiót, ráadásul a kínai gazdasági lassulás és ingatlanpiaci problémák is erős ellenérvként jelentkeznek. Kiemelt fontosságú tehát a régiókon belüli, valamint az egyes szektorokon belüli eszközkiválasztás a hozampotenciál növelése, valamint a kockázatok csökkentése szempontjából.

Folytatódik a kamatemelés

A magyar gazdaság rendkívül gyors kilábalást mutatott, a makrogazdasági kilátások jók, a már említett felpattanáson túl várhatóan az infláció is 3 százalék közelébe csökken 2022 második felében. A Magyar Nemzeti Bank az infláció megugrására adott markáns válaszával sokat javított a hitelességén, de a kamatszint historikusan szemlélve, és az inflációhoz képest is rendkívül alacsony. A forint ebben a környezetben még mindig a kockázatosabb devizákkal mozog együtt, ezért a befektetőknek különösen figyelniük kell a nemzetközi széljárásra.

Az Amundi idén decemberre 2,10 százalékos alapkamatot valószínűsít, a jövő év második felére 2,4 százalékosra emelkedhet az alapkamat. A BUX, valamint a régiós CETOP index május óta többször is huzamosabb időn keresztül felülteljesítette a globális részvénypiacot, vagyis olybá tűnhet, hogy a reflációs periódusnak ezt a jellegzetességét már teljesítette. A felülteljesítés ellenére a régiós részvénypiac még mindig historikusan alacsony árazottságon forog, így továbbra is a value kategóriába sorolható. A régiós részvényindexekben felülreprezentáltak a ciklikus és value szektorok, így a reflációs és rotációs folyamatok újraindulása további erős hátszelet adhat.