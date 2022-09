A moszkvai repülési intézet volt vezetője meghalt, miután több lépcsőfokot zuhant. Az egyetem mindössze annyit közölt a balesetről, hogy a 72 éves Anatolij Gerascsenko nagy magasságból zuhant le. Halálát balesetnek minősítették.

Az intézet azt is közölte, hogy a helyszínre mentőket hívtak, de Gerascsenkót még a helyszínen halottnak nyilvánították. A hely, ahol állítólag a halálba zuhant, egyelőre ismeretlen.

„Jelenleg egy bizottságot alakítanak a tény kivizsgálására, amelyben az orosz oktatási és tudományos minisztérium, a moszkvai állami munkaügyi felügyelőség és a moszkvai repülési intézet képviselői vesznek részt” – közölte az egyetem a Tass orosz állami hírügynökséggel a Newsweek szerint.

