Anthony Fauci, aki egyben az elnök egészségügyi főtanácsadója egy pénteki televízióinterjúban annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a járványügyi korlátozásokat illető jövőbeli döntéseket a helyi egészségügyi hatóságok belátására kell hagyni, és kijelentette, tudatában van annak, hogy az emberek nem szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit tegyenek.

A szakember ugyanakkor aggodalmának adott hangot a koronavírus omikron variánsa elleni megerősítő oltások felvételének visszafogott lendülete miatt, miközben az Egyesült Államokban növekszik a légúti vírusok okozta megbetegedések száma.

"Mindannyian kifáradtunk az elmúlt három évben, de még sok mindent kell megtenni mindenkinek saját maga, családja és végső soron a közössége védelmében" - fogalmazott a járványügyi vezető.

Anthony Fauci augusztusban jelentette be, hogy decemberben megválik minden kormányzati intézményben betöltött pozíciójától, és lemond az elnök főtanácsadói tisztségről is. A szakember 38 éven keresztül volt igazgatója a Nemzeti Allergia- és Fertőzőbetegség-kutató Intézetnek (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), és a világ legtöbbet idézett immunológus kutatói közé tartozik.

A járványügyi szakember a koronavírus járvány idején a szigorú intézkedések, és a maszkviselési kötelezettség híve volt, ami miatt több bírálat érte, különösen azután, hogy idén novemberi kongresszusi meghallgatása idején nyilvánossá vált egy magánjellegű levele, amelyben azt írta, hogy a maszk hatástalan, írja a BBC.

Megjöttek az adatok

Világszerte 648 798 806 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 6 652 297 - derül ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem magyar idő szerint vasárnap reggeli adataiból. Egy nappal korábban 648 524 541 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 6 651 768 volt.

A fertőzés 193 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.

A hivatalos adatok szerint a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-nek az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje: 99 408 565 . A halálos áldozatok száma 1 084 439.

Indiában 44 675 872 fertőzöttet és 530 654 halálos áldozatot jegyeztek fel.

Franciaországban 38 598 292 fertőzöttet és 160 652 halálos áldozatot regisztráltak.

Németországban 36 755 666 fertőzöttet és 158 971 halottat tartanak nyilván.

Brazíliában 35 531 716 fertőzöttről és 690 677 halálos áldozatról tudni.

Olaszországban 24 709 404 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma 182 419.

Az Egyesült Királyságban 24 281 498 a fertőzöttek száma, és 213 508 ember halt meg a betegségben.

Oroszországban 21 351 196 az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 384 650.

Törökországban 16 919 638 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma a hivatalos adatok szerint 101 203.

Spanyolországban 13 632 635 fertőzöttet és 116 422 halálos áldozatot regisztráltak.

Iránban 7 560 067 a fertőzöttek és 144 652 a halottak száma.

Lengyelországban 6 357 366 fertőzöttet és 118 382 halálesetet tartanak nyilván.

Kínában 4 097 741 fertőzöttet regisztráltak, és a hivatalos adatok szerint 16 176 ember halt meg a koronavírus szövődményeiben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.