Ha nem sikerül jól kordában tartani a közösségi terjedést, akkor új variánsok jelennek meg. Ezért mondjuk a szakértőkkel, hogy nagyon fontos, hogy minél több embert beoltassunk" - mondta Fauci a Good Morning America című talkshowban. Magyarázatként elmondta, hogy amikor a vírus a be nem oltott lakosság körében terjed, ahogyan az most történik, akkor a koronavírus mutálódhat, függetlenül attól, hogy az illetőnek enyhe tünetei vannak-e, vagy egyáltalán nincsenek-e tünetei.

"Ha bőséges lehetőséget adunk neki a mutációra, akkor előbb-utóbb egy másik változatot kaphatunk, és lehetséges, hogy ez a változat bizonyos szempontból rosszabb lesz, mint a már most is veszélyesebb változat, ezért akarjuk teljesen elfojtani a vírus terjedését a közösségben" - mondta Fauci az ABC News szerint. A szakértő hangsúlyozta, hogy éppen ezért nem mondhatja valaki azt, hogy az oltás magánügy, mert a közösség szempontjából fenyeget az a veszély, hogy új, a vakcinákra rezisztens változat alakul ki, ami másokat is veszélyeztet.

A delta-változat, az Egyesült Államokban eddig leginkább terjedő változat, amely a legfrissebb CDC-s jelentések szerint július utolsó két hetében az amerikai megbetegedések 93 százalékát okozta. A középnyugati területeken az esetek 98 százalékáért felelt. Az USA felnőtt lakosságának több mint 70 százaléka kapott legalább egy adag oltóanyagot, és a felnőtt amerikai lakosság 60,7 százaléka teljesen be van oltva. Az összes jogosult amerikai, azaz a 12 évesnél idősebbek 67,9 százaléka kapott legalább egy, és 58,3 százaléka két dózist. Néhány amerikai államban azonban az oltási arány jóval az országos átlag alatt van. Országszerte még mindig mintegy 93 millió jogosult amerikai van, aki nem kapta meg az oltást.

Fauci egy szerdai interjújában arra figyelmeztetett, hogy szerinte a vírus terjedése odáig fokozódhat, hogy az USA-ban naponta 100 000-200 000 új megbetegedést jelentenek majd. Ennek megelőzésére javasolta a maszkviselést az oltások felvétele mellett.

Az újabb delta-plusz változatról, a delta-változat egy alvonaláról, amelyet a CDC szintén aggályosnak minősített, Fauci azt mondta, hogy még nincs "szilárd bizonyíték" arra, hogy ez "rosszabb vagy jobb", mint az eredeti delta-törzs. "Az a fontos, hogy a delta-változat, amellyel most foglalkozunk, annyira képes más változatokat kiszorítani, hogy nem számítunk arra, hogy a delta-plusz változat átveszi az uralmat. Ennek ellenére nagyon figyeljük" - mondta Fauci.

Brit kutatók is rezisztens mutációk kialakulására figyelmeztetnek, mivel az influenza-járványoknál is ezt tapasztalták.