"Szeretném látni annak a három embernek az orvosi kartonját, akik a hírek szerint 2019-ben betegedtek meg. Valóban megbetegedtek, és ha igen, mitől betegedtek meg?" - idézték Fauci szavait.

A vírus eredete heves viták tárgyát képezi, az amerikai hírszerző ügynökségek még mindig vizsgálják azokat a jelentéseket, amelyek szerint egy kínai virológiai laboratórium kutatói 2019-ben súlyosan megbetegedtek egy hónappal az első Covid-19-es megbetegedések bejelentése előtt. Ráadásul éppen abban a Vuhanban, ahonnan az első hivatalos eseteket is azonosították. A kínai tudósok és politikusok azonban következetesen elutasították a laboratóriumi szivárgás hipotézisét, mondván, hogy a vírus más régiókban is keringhetett, mielőtt Vuhanba érkezett, és akár importált fagyasztott élelmiszer-szállítmányokon vagy vadállatokkal való kereskedelmen keresztül is bejuthatott Kínába.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Katasztrófához vezethet a járvány eredetének vizsgálata

A Financial Times beszámolója szerint Fauci továbbra is úgy véli, hogy a vírus először állatokon keresztül jutott el az emberhez, rámutatva, hogy még ha a laboratóriumi kutatók valóban koronavírussal fertőződtek is, akkor lehet, hogy állati minták rossz kezelése révén kapták el a betegséget, vagy a szélesebb populációval érintkezve szedték azt össze - írja a Reuters. Azt a tudományos közeg általános valószínűtlennek tartja, hogy ha a laborból is szabadult ki a vírus, de ember alkotta lenne.