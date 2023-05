Huszonkilenc szavazat elég volt a megválasztásához, és nem is akadt ennél több. Ahogy az ellenzék előtte be is jelentette: tiltakozásképpen a szavazás idejére elhagyták az üléstermet élükön a Demokrata Párttal és az Öt Csillag Mozgalommal.

A fő kifogás Chiara Colosimo ellen, – amellett, hogy egyértelműen Giorgia Meloni miniszterelnök embere – hogy túl közel áll Luigi Ciavardinihez, a Nar szélsőjobbos terrorszervezet egykori terroristájához, akit 30 évre ítéltek a bolognai pályaudvaron 1980-ban elkövetett merényletért, további 10 évet kapott Amato bíró lelövéséért és 13-at egy Francesco Evangelista nevű rendőr meggyilkolásáért.

A terrorista-kapcsolatot Colosimo mindig is tagadta, habár nemrég egy tényfeltáró riport mellett egy közös fénykép is előkerült, ami nem feltétlenül alkalmas a gyanú megnyugtató eloszlatására.

A 36 éves Colosimo az olasz kormányfő feltétlen bizalmasaként most az egyik legkényesebb, de egyben legnagyobb hatalmú vizsgálóbizottság gyeplőjét veszi a kezébe. Az új bizottságba beválasztott tagok között egyébként számos jól ismert névet találunk a jobbközépről, az Északi Ligán és a zöldeken át a balodalig.

Colosimot, Meloni pártja, az Olasz Testvérek jelölték a posztra. Eddig Lazio megye regionális tanácsosa volt, de ez a tisztsége ezután is megmarad, több más mellett. Hogy mennyire bizalmi emberről van szó, azt jól mutatja, hogy neve a Meloni-kormány miniszteri posztjának várományosai között is szerepelt korábban.

Sőt, egyes vélemények szerint Colosimo lehet Giorgia Meloni örököse.

Kettőjükben azért sok a közös vonás is: mindketten tősgyökeres rómaiak, mindketten a Garbatella kerületben nőttek fel, a politikai pályafutásukban sok a párhuzam, kezdve azzal, hogy már egészen fiatalon pártaktivistaként dolgoztak.

Aki ismeri az olasz közéletet, az egyáltalán nem csodálkozik rajta, hogy a helyi sajtó gyorsan rárepült arra, hogy milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkezik az, akinek a maffia üldözése lesz a fő feladata egy parlamenti bizottság élén.

Nos. ha az anyagi részét nézzük, akkor kijelenthető, hogy billegve, de azért megérheti a kockázatot.

A 2021-es (tehát 2020-ra hivatkozó) adóbevallás szerint a Colosimo éves munkavállalói jövedelme 83 508 euró, tovább 85 ezer euró egyéb bevétel mellett. Ez már összességében havi 5,5 millió forintos fizetést jelent átszámítva, ami olasz viszonyok között sem számított kevésnek, pláne egy önkormányzati képviselő esetében.

Most, hogy Colosimo bizottsági elnök lett, jár neki a havi nettó 5000 eurós képviselői fizetés mellett, havi 3500 eurós plusz juttatás és 3690 eurónak megfelelő mandátumköltség-térítés. Ehhez évente 1200 eurót el is telefonálhat, valamint a háromhavonta 3300 és 3900 euró közötti összeget tud még elautózni.

Az olasz sajtó nem feledkezik meg róla, hogy Colosimonak regionális tanácsosként továbbra is jár havi 7640 euró hivatali tiszteletdíj, amelyhez hozzáadódik a mandátum gyakorlásához szükséges további 3514 eurós költségtérítés, méghozzá havi szinten.

Colosimo a megválasztását követően már posztolt is a Facebookon: leírhatatlan megtiszteltetésnek nevezve a kinevezését. Hangsúlyozta, hogy a bűnözést még nem sikerült legyőzni, erre talán a fiatalabb generációnak lesz majd esélye, az Antimaffia-bizottság pedig nekik tartozik felelősséggel.