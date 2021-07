A német PV Magazine számolt be arról, hogy a Sungrow új típusú, háromfázisú, kifejezetten háztáji napelemes rendszerekhez illeszthető otthoni energiatároló-csomaggal jelentkezett be az európai piacon. A cég tipikus példa arra, ahogyan a komplett zöldenergiás termelési csomaggal az ipari méretben gondolkodás felől betoppan a gyártó a lakossági szegmensbe. A Sungrow évek óta közepes és nagy napelemes beruházások beszállítója; elsősorban az invertereiről, illetve az akkumulátoros energiatárolásba gyártott termékeivel. A kínaiak innen lépnek méretben lefelé egy szintet azzal, hogy az otthoni rendszerek piacán is megjelennek a konstrukcióikkal.

A most bejelentett megoldásuk a háromfázisú hibrid inverter és a Sungrow új lakossági akkumulátorának kombinációja. Utóbbi moduláris rendszerű, amely nemcsak azt jelenti, hogy 3-8 akkumulátor modul összekapcsolásával 9,6 - 35,6 kWh közötti tároló kapacitás alakítható ki, hanem azt is, hogy a darabonként 33 kilogrammos akkutelepekből ha több is kerül egymás mellé, azokat már nem kell külön kábelezni, illeszteni, mert ennek megfelelően, egybekapcsolhatóan vannak kialakítva. A rendszerrel elérhető legnagyobb tárolókapacitás már tényleg elég tetemes: Magyarországon egy általános fogyasztási szokásokkal rendelkező 4 fős család havi villamos energia fogyasztása 120-150 kWh.

A 10 év garanciával érkező csomagban a jótállás az akkukra is, az inverterre is vonatkozik, de azt érdemes szem előtt tartani, hogy a Sungrow ezt a konstrukciót kifejezetten az önfogyasztásra optimalizált napelemes rendszerekre tervezte és építette meg. Aminek 20 milliszekundumnál kevesebb időre van szüksége adott esetben az átkapcsolásra, de legfeljebb 30 Amper a kisülési áramerőssége.

A cég egyelőre csak azt nem közölte, hogy az első szállítmányok mikor és milyen áron érkeznek Európába. Az európai piacon jelenleg egy komplett rendszer (mérettől és márkától függően) általában 4-11 ezer euróba (mintegy 1,4-4,0 millió forintba) kerül.

A szaklap szerint a piaci prognózisok szerint 2022-től évente több mint 1 GWh teljes kapacitású háztáji energiatároló rendszert telepítenek majd Európában.