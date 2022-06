Azt követően, hogy a szerb kormány 89,99 dinárban határozta meg a cukor kiskereskedelmi árát kilogrammonként, az illetékes minisztérium és az államfő pedig megígérte, hogy mindenhol lesz kristálycukor, a napokban még nem lehetett minden szerbiai boltban venni cukrot - adta hírül a vajdasági Szabad Magyar Szó. A fővárosban és Szerbia más részein is voltak ilyen boltok.

A kereskedelmi minisztériumban azt állítják, hogy hamarosan mindenhol rendeződnie kell a helyzetnek, hiszen a Crvenka és a Sunoko gyárak kedden 620 tonna egy kilogrammos kiszerelésű cukrot bocsátottak forgalomba - derült ki sajtóhírekből.

A kereslet továbbra is óriási, az emberek többet vásárolnak a megszokottnál, annak ellenére, hogy erre nincs szükség.

A pluszforrásból a nagyobb kereskedelmi láncokat kezdték el először ellátni, de még egyszer felhívták a figyelmet, hogy nincs szükség arra, hogy az emberek nagyobb mennyiségű cukrot vásároljanak, ha arra nincs szükségük. A hiányt éppen az okozza, hogy amint megérkezik a polcokra a cukor, a polgárok felvásárolják. A probléma csupán logisztikai, mondják a kereskedők is.

Gond az is, hogy az állam meghatározta a kilogrammos csomagolású cukor árát, de a nagyobb kiszerelését nem maximalizálta. Emiatt az éttermek, cukrászdák, pékségek is a kisebb kiszerelést vásárolták nagyban, mert egyébként a zsákokban forgalomba kerülő cukor kilogrammja elérte a 190 dinárt is kilogrammonként.