Egymillió tonnát meghaladó mennyiséggel maradhat el az idei búzatermés Romániában a tavalyitól a szárazság miatt - írja a Maszol. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) becslései szerint Romániában 2022-ben 9,3 millió tonna búzát fognak betakarítani. Az Országos Statisztikai Intézet (INS) adatai azt mutatják, hogy a tavalyi termés 10,4 millió tonna volt.

Idén a szárazság főleg az ország dél-keleti és keleti régióját sújtja, ami csak részben sikerül ellensúlyozni öntözéssel. Romániában elméletileg 3 millió hektár öntözhető, gyakorlatilag azonban csak 1,28 millió hektár. Ennek az oka az, hogy az öntözőrendszert a szocializmus éveiben építették ki, ami napjainkra nagyrészt tönkre ment.

Idén a gazdák 790 ezer hektárra kötöttek öntözési szerződést, azonban tényleges öntözés csak 288 ezer hektáron lesz. A mezőgazdasági termelők arra panaszkodnak, hogy a bürokrácia roppant mód megnehezíti a dolgukat. A kormány az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében szerette volna fejleszteni az öntözőrendszert, azonban az Európai Bizottság nem fogadta el a benyújtott tervezetet.

Románia tavaly az Európai Unió negyedik legnagyobb búzatermelője volt Franciaország, Németország és Lengyelország után. Idén nem csak Romániában várható a tavalyinál kisebb termés, hanem az EU szintjén is, mivel Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot és Magyarországot is aszály sújtja. Az USDA arra számít, hogy idén 136,1 millió tonna búzát takarítanak be az EU-ban, 2,3 millió tonnával kevesebbet, mint tavaly.