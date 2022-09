Ismét Asztanának nevezik Kazahsztán fővárosát, mert Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök szombaton aláírta azt a jogszabályt, amely az eddigi Nur-Szultan helyett ismét a korábbi nevét teszi hasnálandóvá. Az Asztana visszanevezésről szóló törvényjavaslatot a parlament már egy nappal korábban megszavazta.

A kazah fővárost 2019-ben nevezték át Asztanáról Nur-Szultanra Nurszultan Nazarbajev távozó államfő tiszteletére. Tokajev azt már korábban közölte, hogy a hivatali elődjéről elnevezett más intézményeknek meg kell tartaniuk jelenlegi nevüket.

A kazah lakosság júniusban népszavazáson hagyta jóvá az alkotmányos reformot, amellyel a kezdeményezők a 30 évig tartó Nazarbajev-korszakot szándékozták lezárni. Tokajev most aláírta azt az alkotmánymódosító javaslatot is, amely az államfő mandátumát az eddigi ötről hétévesre hosszabbítja meg, ugyanakkor azt is kiköti, hogy a megbízatás ezentúl nem újítható meg.