A kormányból távozik Boris Milosevic miniszterelnök-helyettes, aki a szerb nemzetiséget képviseli a kormányban. Helyére Anja Simpragát, a Független Szerb Demokratikus Párt (SDSS) parlamenti képviselőjét nevezik ki. Milosevic ellen korrupciós ügyben nyomoz az ügyészség. A vádak szerint a kis- és középvállalkozók számára a nemzeti kisebbségek által lakott területeken meghirdetett programban olyanok kaptak támogatást, akikre többek között Milosevic javaslatot tett. Februárban ugyanezen ügy miatt távozott az építésügyi, területtervezési és állami vagyonkezelési tárca éléről Darko Horvat. Őt Ivan Paladina üzletember váltotta fel a miniszteri székben - írja az MTI.

Josip Aladrovic munkaügyi minisztert ellen befolyással való visszaélés gyanúja miatt indított eljárást az ügyészség, ezért őt is menesztette a kormányfő a kabinetből. A vádak szerint Aladrovic kapcsolatba hozható a Horvát Nyugdíjbiztosítási Intézetben történt illegális foglalkoztatások miatt kitört botránnyal. Az ő helyére Marin Pileticet, a kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) parlamenti képviselőjét nevezik ki.

Saját kérésére távozik a kormányból Tomislav Coric gazdasági és fejlesztési miniszter is. Őt Davor Filipovic váltja a tárca élén. A HDZ a tavaly májusi helyhatósági választásokon Filipovicot indította Zágráb polgármesteri tisztségére, de nem jutott be a második fordulóba. Filipovic az INA horvát olajipari vállalat felügyelőbizottságának is tagja.

A horvát kormányfő szerda délutáni sajtótájékoztatóján megköszönte a minisztereknek az eddigi együttműködést.

Mint mondta, Coric új üzleti kihívások előtt áll, a másik két miniszternek pedig azt üzente, amennyiben bebizonyosodik, hogy ártatlanok, a kabinet ajtaja nyitva áll előttük. "Megtalálom a módját, hogy visszakerüljenek a kormányba".