Az extrém hőség hatásait mindannyian a bőrünkön érezzük: kevésbé fog az agyunk, talán nem is végzünk a munkával a szokásos időben. Túlórázunk vagy éppen megpróbáljuk egyszerűen csak megúszni a dolgot. Az úszásra gondolunk, és kellemesen megborzongunk. Ódzkodunk attól, hogy kora reggel és kora este között a szabadba menjünk. Iszunk annyit, amennyi csak belénk fér. Vizet, természetesen. Csúcsra járatjuk a klímát vagy ülünk a besötétített lakásban.

Az extrém hőséget az egyéneken túl azonban a világgazdaság is jócskán megérzi, a londoni székhelyű Gazdaságpolitikai Kutatóközpont (CEPR) elemzése alapján ráadásul egyre nagyobb mértékben.

A CEPR kutatói arra jutottak, hogy az elmúlt húsz évben Európában az éghajlatváltozásra visszavezethető leginkább

Franciaországot,

Olaszországot,

Spanyolországot,

Romániát és

Németországot sújtották.

Ugyanakkor a közép- és kelet-európai országok sem úszták meg az éghajlatváltozással járó problémákat, ha nem is csúcsosodtak ki ezek katasztrófák formájában.

Ezek mind nyomást helyeznek az állami költségvetésekre, hiszen a kormányoknak helyre kell állítani a károsodott infrastruktúrát, valamint támogatásokat és segélyeket kell nyújtaniuk az érintett állampolgároknak. Az elemzés szerint ráadásul ez egy ördögi kör, mert ha az éghajlatváltozás megzavarja a gazdasági tevékenységet, az az adóbevételeket is csökkenti.

A Barclays elemzőinek becslései szerint

az éghajlati katasztrófák költségei az elmúlt fél évszázadban közel 77 százalékkal nőttek.

A szakértők többsége pedig egyetért azzal kapcsolatban, hogy ez a tendencia velünk marad, a klímaváltozás okozta gazdasági veszteségek egyre nagyobbak lesznek. Tavaly tettek közzé egy tanulmányt, amely az emberi tevékenység okozta hőhullámok globális gazdasági növekedésre gyakorolt hatásával foglalkozik. A tanulmány készítői arra a következtetésre jutottak, hogy az erre visszavezethető globális veszteség 1992 és 2013 között összességében 5 és 29,3 ezer milliárd dollár közé tehető.

Olyan gazdaságot és gazdasági gyakorlatokat építettünk fel, amelyek még egy múltbeli éghajlathoz vannak kódolva, nem pedig ahhoz, ami most kezd kibontakozni

– idézi Justin Mankin klímatudóst a The New York Times.

Egészségügy, infrastruktúra, utazás – mind érintett

Az extrém hőség egyértelműen az időjárással függő halálesetek listavezető oka. Az Egyesült Államokban évente átlagosan 702 ember halálát okozza a szélsőségesnek tekinthető forróság – írja az amerikai járványügyi hivatal (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) adataira hivatkozva a Forbes.

A rosszullétek megnövekedett száma természetesen nyomást helyez az egészségügyi rendszerre is.

Becslések szerint az idei nyári extrém hőség az Egyesült Államokban egymilliárd dollárnyi egészségügyi költséget generálhat összességében.

Ha pedig ezekhez a kiadásokhoz hozzávesszük a hőség infrastruktúrára és közlekedésre gyakorolt negatív hatásait, a számla évente már 100 milliárd dollárra rúg – csak az Egyesült Államokban.

Az infrastrukturális hatások között nem feledkezhetünk meg például arról, hogy az utakat jelentős mértékben rongálhatja a kánikula. Közlekedési szempontból pedig a légi közlekedés is érintett lehet, felhólyagosodhatnak a kifutópályák, de akár meg is olvadhatnak. Erre tavaly is láttunk példát, egy brit repülőtéren kellett emiatt felfüggeszteni a járatokat.

További problémát jelenthet, hogy a levegő sűrűségének csökkenése megnehezítheti a repülőgépek számára a felhajtóerő előállítását. Így a nagyobb utas- vagy rakományteherrel rendelkező repülőgépek landolása nehézkesebb lehet.

Arra számítunk, hogy a kiszámíthatatlan időjárási körülmények a jövőben nagy hatást gyakorolnak majd az európai utazók választására

– mutatott rá az Európai Utazási Bizottság (ETC) élén álló Miguel Sanz.

Márpedig ha klímaváltozás a nyaralási szokásokat is átalakítja, bajban lehetnek azok a dél-európai országok, amelyek gazdasága hagyományosan a turizmusra támaszkodik leginkább. Problémamegoldó üzemmódba kapcsolhat Olaszország, Görögország és Spanyolország is.

Szakértők szerint már most is az látszik, hogy megugrott az érdeklődés az olyan úti célok iránt, mint

Csehország,

Dánia,

Írország és

Bulgária.

Az olasz környezetvédelmi minisztérium már egy idei jelentésében is megkongatta a vészharangot. Jelezték, hogy külföldi turistákra a jövőben inkább tavasszal és ősszel számíthatnak, és ők is inkább a hűvösebb desztinációkra voksolhatnak. A helyzetet ráadásul az is rontja, hogy azok az olaszok, akik eddig a belföldi nyaralás mellett döntöttek, nagyobb valószínűséggel néznek majd inkább olyan úti cél után, ahol hűsölhetnek egy sort.