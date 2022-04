Eddig 36 német nagyvállalat – köztük a Continental, a Bosch, a BASF és a Siemens – döntött úgy, hogy új munkaerő felvétele helyett a saját dolgozóikat képzik át úgy, hogy a tiszta energiával és az online vásárlással kapcsolatos munkaköröket be tudják tölteni - írja a Reuters.

Az oktatás úgy zajlik, hogy ha például egy üzem bezár, akkor a vezetők egyeztetést kezdeményeznek más cégekkel, melyeknek munkaerőre van szükségük, és az átképzés díját megosztják egymás között a vállalatok. Ez a megoldás több szempontból is előnyös. Egyrészt nem kell a dolgozókat elbocsátani, és a munkavállalók új ismeretekkel is gazdagodnak, miközben a nagyvállalatoknak is rendelkezésükre áll a képzett munkaerő.

A Continental és a Deutsche Bahn abban állapodott meg, hogy átképezi azokat a munkavállalóit, akikre már nincs szükség az autóalkatrész-gyárakban, és az oktatás költségeit a cégek közösen állják. A cél a munkanélküliség csökkentése, hiszen 2020-ban 76 százalékos volt a foglalkoztatottság Németországban, azonban éves szinten 63 milliárd euróba került a német gazdaságnak a munkanélküliség.

Idén márciusban csak a keresőkorú lakosság 5 százalékának nem volt munkahelye, de a jövőben nőhet az elbocsátott munkavállalók aránya, ha a német nagyvállalatok nem készülnek fel a klímacélok eléréséhez szükség technológiai változtatásokra.

A belső égésű motorok gyártásával kapcsolatos munkaköröket jelenleg hozzávetőlegesen százezren töltik be, azonban ezek a pozíciók 2025-re teljesen megszűnhetnek, hiszen az autógyártók igyekeznek átállni majd az elektromos gépkocsik gyártására.

Ehhez viszont nagyon fontos a munkaerő átképzése, mert Németországban egyébként is komoly munkaerőhiány van, és a probléma évről évre egyre súlyosabb. 2009-ben több mint 300 000, idén márciusban pedig már 850 000 betöltendő állást kínálnak a cégek, és a hiány többek között a fémipart, a logisztikát, a gépészetet és az értékesítést is érinti.

A belső oktatások mellett a német vállalatok külföldi munkaerő toborzásával próbálják betölteni az üres álláshelyeket, ezért a kormány ígéretet is tett arra vonatkozóan, hogy megkönnyíti majd a külföldi dolgozók kettős állampolgársághoz jutását.