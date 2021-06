Vasárnap az Egyesült Királyságban 7490 új koronavírusos esetet és nyolc halálesetet regisztráltak a pozitív tesztet követő 28 napon belül. Az Egyesült Királyságban az újesetszám hétnapos átlaga 49 százalékkal nőtt az előző hét naphoz képest. Az ország egészségügyi hatóságai szerint a fertőzések számának növekedését az először Indiában azonosított delta-változat okozza, amely jelenleg a fertőzések 90 százalékát teszi ki. Úgy vélik, hogy a koronavírus ezen változata mintegy 60 százalékkal fertőzőbb, mint az alfa-változat - amelyet először Kentben azonosított "brit mutáns", és amely korábban dominált az Egyesült Királyságban -, valamint kétszer nagyobb valószínűséggel okoz kórházi kezelésre szoruló megbetegedéseket.

Nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban - ahol a futball Európa-bajnokság alatt több meccset is tartanak - a kormány úgy döntött, hogy június 21. utánra halasztják a koronavírus elleni összes korlátozás feloldását Angliában. Kormányzati források a BBC-nek elmondták, hogy a jelenlegi szabályok többsége még négy hétig fennmarad.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az éjszakai szórakozóhelyek zárva maradnak, és az embereket arra ösztönzik, hogy lehetőség szerint továbbra is otthonról dolgozzanak.

A meghosszabbításról még ebben a hónapban szavaznak a parlamentben, és ez jelentős konzervatív lázadást válthat ki. Lényegében ez az utolsó fázis a koronavírus-járvány elleni védekezésben, enyhébb mint a korábbi zárlatok, de ezzel el is marad a társadalmi érintkezésre vonatkozó valamennyi jogi korlátozást megszüntetése.

Számos tudós is az újranyitás elhalasztására szólított fel, hogy a Delta-változat növekvő eseteinek közepette több ember kaphassa meg a védőoltást, valamint annak második adagját. Angliában már 59,5 millió dózist adtak be, de a teljes oltási kört letudók száma csak alig haladja meg a 25 milliót, ami a lakosság 44,6 százalékát jelenti a hivatalos adatok szerint.

Boris Johnson miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy még nem született végleges döntés arról, hogy az újranyitás szüneteltethető-e, de a BBC úgy tudja, hogy erre már hétfőn sor kerül egy sajtótájékoztatón.

Skócia minden területén június 28-án a Covid-korlátozások nulladik szintjére kell áttérni - ami azt jelenti, hogy a nagyobb csoportok összegyűlhetnek a kávézókban, pubokban és éttermekben, bár továbbra is be kell tartaniuk a társadalmi távolságtartási szabályokat. Itt 5,88 millió oltást adtak be, ebből két dózist 2,4 millió ember kapott, ami a ritkábban lakott térség lakosságának 44,1 százalékát teszi ki.

Észak-Írországban a tervek szerint június 21-én enyhítik a beltéri gyülekezésekre vonatkozó korlátozásokat - ekkor vizsgálják felül a jelenlegi szabályokat Walesben is.