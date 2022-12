Hiába rettegnek ötven éve az atomtól, most egyszerre két atomerőmű felépítését is tervezik a lengyelek – írja a Financial Times.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök idén októberben jelentette be, hogy az amerikai Westinghouse épít atomerőművet Lengyelországban, a koreai KHNP pedig napokkal később írta alá a szándéknyilatkozatot a lengyel kormánnyal egy másik atomerőmű megépítéséről.

Mindez azért is hatalmas pálfordulás Lengyelország számára, mert a mellékelt ábra szerint több évtizednyi sikertelen próbálkozás után vág bele Varsó külföldi partnereivel egyszerre két atomerőmű-projektbe is. Úgy, hogy a régi volt szocialista országai közül egyedül a lengyelek azok, akik máig nem rendelkeznek egyetlen atomerőművel sem.

Arról nem is beszélve, hogy Lengyelország esetében egy hagyományos fosszilis tüzelőanyag felhasználó országról beszélhetünk.

A lengyel váltást, amely sürgetővé tette az atomra csatlakozást, ugyancsak a szomszédos Ukrajnában zajló háború okozza. A háború februári kitörése óta Lengyelország is folyamatosan küzd az egekbe szökő energiaárakkal, amelyek 25 éves csúcsra emelték a lengyel élelmiszerárakat is. Mindebből pedig Varsó is csak egy következtetést vonhatott le: mielőbb szabadulni kell az orosz energiafüggőségtől.

Európa-szerte felértékelődik az atomenergia szerepe

Az orosz agresszióra válaszul más országok vezetői is az atomenergiában látják a fantáziát és a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok egyik élhető alternatíváját.

Egy jelentős politikai fordulattal az Egyesült Királyság 2030-ig például nyolc új atomreaktor munkálatainak megkezdését tervezi, míg Németország és Belgium is úgy döntött a közelmúltban, hogy meghosszabbítja több, eredetileg már leállításra ítélt reaktor időtartamát.

Hatalmas változást látunk a lengyel, és összességében az európai gondolkodásban az atomenergiával kapcsolatban, hiszen mára mindenki számára teljesen egyértelművé vált, hogy le kell válnunk a fosszilis tüzelőanyagokról, különösen azok használatáról, amelyek Oroszországból érkeznek

– mondta el Adam Juszczak, a Lengyel Gazdasági Intézet energetikai szakértője.

A lengyelek fél évszázada halogatják az atomerőmű-építést

Az atomenergia egészen az 1970-es évek kezdetétől a lengyelek meghiúsult ambíciója: az ország kommunista vezetése akkoriban csak odáig jutott, hogy kijelölte az első lengyel atomerőmű helyét.

A szovjet tervezésű Zarnowiec atomerőmű építési munkálatai el is kezdődtek 1982-ben, ám a projekt végül finanszírozási problémák miatt meghiúsult. Valamint az Ukrajnában 1986-ban bekövetkezett csernobili katasztrófát követően jelentős tiltakozáshullám söpört végig Lengyelországon, és akadályozta meg a Zarnowiec-erőmű megépülését.

A Szovjetunió összeomlása után pedig a lengyel vezetők leginkább csak ígérgették, hogy atomerőművet építenek.

Ezzel szemben a volt kommunista országok megépítették a maguk atomerőműveit: Szlovákia első reaktora például 50 évvel ezelőtt kezdte meg a működését. Sőt, Szlovákiában az Országos Atomenergia-felügyelet augusztus 25-én engedélyezte a mohi atomerőmű harmadik blokkjának elindítását.

Az szintén a napokban derült ki, hogy Japán megkezdi következő generációs atomerőművek építését is, amelyekkel hosszabb távon le fogják váltani a jelenleg működőket is.

Orbán Viktor miniszterelnök karácsony előtti évértékelő beszédében fejtette ki, hogy a magyar kormány közel tíz évvel ezelőtt döntött Paks2 megépítéséről annak érdekében, hogy csökkentsék Magyarország energiafüggőségét. Ezt a programot a miniszterelnök szerint mindenki folyamatosan elgáncsolta, köztük az ellenzék, majd Brüsszel. Orbán Viktor pedig nem tudta a projektet megvédeni.

Eredetileg 2023-ra tervezték Paks2 beüzemelését: ha most Paks2 működne, a jelenlegi helyzetben csak kérnénk egy kávét, Magyarország olyannyira független lenne energetikailag – mondta el a magyar kormányfő.

A lengyelek már jobban aggódnak a rezsi, mint az atom miatt

Lengyelország legnagyobb pártjai is a nukleáris energiát támogatják, ahogy szavazóik többsége is, akik jelenleg sokkal jobban aggódnak a rezsiszámlák miatt, mint azon, hogy mennyire biztonságos az atomenergia – idézi a Financial Times a friss lengyel közvélemény-kutatásokat.

A Lengyel Gazdasági Intézet számításai szerint függően attól, hogy végül hány erőmű és reaktor épül meg az országban, az atomenergiának húsz éven belül Lengyelország energiatermelésének 25-40 százalékát kellene biztosítania.