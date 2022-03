A belga kormány, korábbi határozatával ellentétben - amely szerint 2025-ig fokozatosan lekapcsolták volna az országban működő atomerőműveket-, két atomreaktora, a Doel 4 és a Tihange 3 élettartamának tízéves meghosszabbítása mellett döntött. Belgium eredetileg 2003-ben hozott egy olyan döntést, melynek értelmében 2025-ig bezárták volna az összes nukleáris reaktort az országban, miután a jogszabály szerint 40 évi használat után minden reaktort végleg le kell állítani, újakat pedig tilos építeni az országban.

A friss kormányzati pályamódosítás úgy szól, hogy a geopolitikai feszültségekre és az erős függésre a fosszilis tüzelőanyagoktól, a két reaktor 2 GW kapacitással még tíz évig működhet tovább.

Belgium két atomerőművében hét reaktor működik. A francia tulajdonú Engie áramszolgáltató az ország keleti felében, Tihange mellett, valamint Észak-Belgiumban, Doel közelében üzemeltet erőműveket. Korábbi tervek szerint a Doel-3 blokkot 2022-ben, a Tihange-2 blokkot pedig 2023-ban tervezték végleg leállítani. A többi reaktort pedig 2025-ben kapcsolták volna le az eredeti menetrend szerint.

A mostani döntésből két fontos tétel olvasható ki: az egyik, hogy az éppen a leállás-bezárás közelébe került két blokk ügyében hozott csak döntést most a belga kormány, amikor az ominózus 2 GW termelőkapacitást továbbra is bent tartja a termelésben; a másik pedig az, hogy Németországgal ellentétben, ahol ugyancsak több mint egy évtizede ismert és elfogadott politikai döntés alapján zárják be az atomerőműveket, és emelett ki is tartanak, Belgium megfutamodott.

A belga kormányok nem először tették meg ezt a lépést, 2015-ben a Doel-1 és Doel-2 esetében is 10 évvel hosszabbítottak, igaz, akkor az ügy végül az Európai Bíróságon kötött ki.

A nukleáris energia jelenleg Belgium energiaellátásának mintegy 40 százalékát biztosítja. Belgium energiaellátásának 90 százaléka külföldről származik. A felhasznált kőolaj 30 százalékát, az urán 25 százalékát és a földgáz legkevesebb hat százalékát Oroszországból importálja.