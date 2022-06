Hangos demonstrációt váltott ki pénteken Japánban, hogy a legfelsőbb bíróság elutasította azt a beadványt, amelyben a felperesek azt követelték, hogy a japán állam fizessen kártérítést a 2011-es fukusimai nukleáris katasztrófa károsultjainak, s ezzel kimondta, hogy az államot nem terheli jogi felelősség a történtekért - írta meg az Euronews.

A 2011 március elején bekövetkezett katasztrófa utóéletét, valamint a tokiói kormányzat maszatolásairól, a felelősség elkenéséről és a Tokiói Nyári Olimpia közeledtével már siettetett feledési megoldásokról korábban részletesen beszámoltunk, ahogyan arról is, hogy a 40 évnyi romeltakarítási és tájrehabilitációs elképzelés első fejezetének végén a Tepco kijárta a kormánynál, hogy a mentési munkálatok során felgyülemlett, radioaktív anyagokat is tartalmazó, szennyezett vizet az óceánba ereszthessék.

Miután korábban a japán bíróságok előtt felmentést kaptak a fukusimai erőmű vezetői, miután a japán kormány a térségbe engedélyezte a visszatelepedést, és megszűntette a katasztrófa kárvallottjainak segélyezését, a mostani döntés nem annyira meglepő. A legfelsőbb bíróság most négy bírósági pert vont össze, melyek négy érintett prefektúra mintegy 3700 emberének - többségében olyanoknak, akiknek az atomerőműben történt katasztrófa miatt el kellett hagyniuk otthonukat - kártérítési követelésével kapcsolatban mondott ítéletet.

A döntés az, hogy az államot nem terheli kártérítési felelősség az ügyben.

A bíróság azonban azt is kimondta, hogy a több mint 1,4 milliárd jen (mintegy 4 milliárd forint) összegű kárigényt az erőművet üzemeltető cégnek kell vállalnia és kezelnie. Részletkérdésnek tűnik, hogy a Tokyo Electric Power Company (Tepco) valójában állami felügyelet alatt álló cég, azonban azzal, hogy az állam nem áll helyt az állami cég okozta tragédiáért, valójában a kártérítés is kérdésessé válhat, mivel a Tepco súlyosan veszteséges évekkel a háta mögött is gyakran kilincsel újabb és újabb állami támogatásért, hogy a bontási-védekezési költségeit egyensúlyban tudja tartani.

Az EuroNews szerint még mintegy 30 hasonló per van folyamatban a japán állam ezügyben.