Az állami tulajdonban lévő lengyel KGMH bányatársaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai NuScale atomreaktor-fejlesztő céggel, amelynek eredményeként a két vállalat telepítheti Lengyelország első nukleáris reaktorát – írja a Notes from Poland. Úttörők vagyunk Lengyelországban azzal, hogy terveink szerint az ország első atomerőműve 2029-ben megkezdheti az áram termelését – mondta Marcin Chludzinski, a KGHM vezérigazgatója, amit nehéz megállni pikírt kommentár nélkül.

A kormány igencsak ambiciózus fél tucat reaktor telepítésével számoló terve szerint az elsőt 2033-ban helyeznék üzembe. Emellett létezik egy további terv is, amelyben Lengyelország két leggazdagabb embere állt össze annak érdekében, hogy 2027-re összeüssenek egy atomerőművet, ám szakértők szerint a 2030-as indulási időpont reálisabbnak – ha nem is reálisnak – látszik. A most aláírt szándéknyilatkozat egy speciális technológia alkalmazásáról szól.

A NuScale kicsi, modulárisan felépíthető, úgynevezett SMR technológiával készülő reaktorokat fejleszt, amelyek a vállalat elképzelése szerint kiválthatnak működő szénerőműveket, olyanokat, amilyet a KGMH – világ egyik legnagyobb rézelőállítója – is használ üzemei működtetéséhez. Chludzsinski szerint az SMR technológia nem pusztán tiszta energiaforrást kínál a levegőszennyező szénégetés helyett, hanem lényegesen csökkentheti a vállalat üzemi költségeit is.

Kitűnő-e a lehetőség?

A szénerőművek nyugdíjazása változást eredményez az energiatermelésben, új infrastruktúrát igényel és lehetőséget kínál a munkavállalóknak – mondta John Hopkins, a NuScale vezetője egy varsói konferencián. Vállalata technológiája szerinte lehetővé teszi a meglévő képzett munkaerő megtartását és átképzését az érintett lengyel közösségekben.

Történelmi pillanatról beszélt az egyezség kapcsán Jacek Sasin, az állami vagyonért felelős miniszter, aki szerint „a nemzeti bajnok” lengyel vállalat lesz az első, amely az országban befektet a nukleáris energiába, és a létrejövő létesítmény ennek a technológiának az első képviselője lesz a világon. Ezzel arra a sajnálatos tényre célzott, miszerint az SMR technológia egyelőre nem kapható kereskedelmi forgalomban. Több cég foglalkozik az nukleáris meghajtású tengeralattjárókban használatos kicsi reaktorok szárazföldi adaptálásával, amiben a NuScale jutott el a legmesszebb.

A terv szerint egyébként egy 77 megawatt kapacitású reaktort telepítenék a lengyeleknél, amely az egyetlen SMR-reaktorkoncepció, amely megkapta az USA atomenergia-bizottságának tervezési engedélyét.

Nukleáris álmok

Néhány héttel ezelőtt a Lengyelország leggazdagabb embere, Michal Solowow tulajdonában lévő Synthos vegyipari cég jelentette be, hogy SMR atomreaktorral akarja kiváltani széntüzelésű erőművét, amely Zygmunt Solorz, egy másik lengyel milliárdos üzletember kezében van. Ez a terv 1200-1800 megawatt kapacitású erőműről szól, amelyet már 2030-ban be akarnak indítani. A Synthos 2018-ban az amerikai GE Hitatchi Nuclear Energy vállalattal – a NuScale versenytársával - írt alá megállapodást SMR technológiájú erőmű telepítéséről.

A varsói kormány 2030-ra a jelenlegi 80 százalékról 60 százalék alá, majd 2040-re 11 százalékra akarja leszorítani a szénerőművek súlyát az ország áramtermelésében. Ezt hat atomreaktor építésével tennék lehetővé - 2043-ig. Az összes eddigi lengyel atomterv realitásáról korábbi cikkünkben a Hókuszpókusz alcímmel írtunk.