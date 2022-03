Finnország nem adja ki az engedélyt a Roszatom által építendő atomerőműre. Ezt Mika Lintila gazdaságfejlesztési miniszter jelentette be a finn parlamentben március 22-én tartott megbeszélésen - írta ki a Twitter oldalára a NextaTv. A magát legnagyobb kelet-európai médiavállalkozásnak tartó cég valójában csak lekövette az eseményeket, a miniszter már az oroszok ukrajnai inváziójának megkezdésekor elmondta, hogy nem látja azt a helyzetet maga előtt, amikor a Hanhikivi-1 építési engedélyével kapcsolatos dokumentumokat a kormány elé terjeszti az építés engedélyezéséért.

Erről több részletben is beszámoltunk (itt és itt - és még itt is), de azt is megírtuk, hogy mindez az ukrajnai háború hatására kiéleződött EU-orosz viszonyban miért és hogyan tolhatja a szakadékba a magyar Paks II. projektet is. Az új magyar atomerőmű projekthez a kezdetektől 2014 óta sok tekintetben sorvezetőnek, útmutatónak használható finn beruházást azért érdemes tehát nyomon követni, mert nagy valószínűséggel ez várható majd Pakson is.

Így történt a csúszásba kerülő engedélyezésekkel kapcsolatosan is, így a gödörásással, azzal az előre meneküléssel, amivel a beruházó (Finnországban a finn vállalatokból álló konzorcium és az orosz kisebbségi tulajdonos Fennovoima, idehaza a saját minisztériummal megtámasztott állami projektcég, a Paks II. ZRt.) próbálja menteni a menthetőt.

Nos, az észak-európai Roszatom kaland most véget ért. Mika Lintila kedden azt mondta a finn parlamentben, hogy most már "teljességgel lehetetlen" az engedélyt megadni a Fennovoima atomerőművére. A miniszter azt közölte, hogy az észak-finnországi atomerőmű projekt folytatásáról vagy a beszállító (vagyis a Roszatom) lecseréléséről a tulajdonosok döntenek majd, de az állam már most, az amúgy évek óta csúszásban lévő engedély elbírálási szakaszban közbelép.

Ebben a helyzetben, amikor a projektben olyan cég van, akinek a tulajdonosa minden elképzelhető módon megsértett minden atomenergiával kapcsolatos előírást, valamint aki erőszakkal vette át egy számára idegen országban az atomerőművek működtetését és felügyeletét, akkor nekünk teljességgel lehetetlen egy ilyen cégnek az engedélyt megadni.

– mondja a finn gazdasági miniszter.