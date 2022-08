Tom Fanning, a Southern Co. 2010 óta vezérigazgatója a visszavonulását készül bejelenteni - írta meg a nukleáris ipar ügyeiben járatos Powermag. A lap szerint az apropót hivatalosan az adja, hogy Fanning idén márciusban betöltötte a 65. életévét, és a cégnél a vezetőknek éppen ezen a ponton kötelező nyugdíjkorhatár van előírva.

Ugyanakkor a Bloomberg pár napja azt írta, hogy Fanning esetben a cég nagyon is nyitottnak mutatkozott a 65 éves korhatártól eltekinteni, aminek az az egyértelmű oka, hogy a vezérigazgató felügyeli a Vogtle-i atomerőmű két blokkos bővítését, és ez a projekt még korántsem jutott el a végére.

Minden, ami elromolhat

A Vogtle-3 és -4 blokkok építése az amerikai atomerő építésről szóló kötet szégyenteljes tételeket ecsetelő fejezetének egyik kiemelkedő példája. Ahogyan az Energiaklub évente frissített, a világban valóban épülő atomerőművekről szóló tanulmányában olvasható: a 2009 óta effektíve épülő-készülő kétblokkos bővítés noha Georgia állam energetikai biztonságát hivatott olcsón garantálni, a két AP1000-es reaktor 14 milliárd dollárra tervezett beruházása - mellyel az eredeti tervek szerint 2016-ban már áramot termeltek volna - most már 33 milliárdnál jár, és a projekt közel sincs a befejezéshez.

Nem arról van szó, hogy akadályozták volna a projektet, hiszen azt az Obama és a Trump adminisztrációk idején is több milliárd dollárnyi állami hitelgaranciával tartották a felszínen, sokkal inkább arról, hogy a nukleáris iparban Fukusima után (2011) megszigorított feltételeknek az amerikaiak nem tudtak maradéktalanul megfelelni.

Az elszálló költségek 2017-ben csődbe vitték a Westinghouse-t, majd kis híján a megmentésére érkező Toshibát is, de a hivatalosan le sem álló új amerikai atomerőműblokkok építése máig nem ért célba. 2020-ban és 2021-ben is csak ígéretek voltak a befejezésre - például Tom Fanningtől is - ám idővel az is kiderült, hogy minden egyes hónapnyi csúszás 25 millió dolláros plusz költséget jelent az építtetőnek. Már tavaly júniusban megírta a Nuclear Newswire, hogy a Fanning által "garantált" 2021 év végi átadás nem tartható, és 3. blokk sem tud elindulni 2022 nyara előtt (és így a 4. blokk bekapcsolása is legalább egy évvel még tovább csúszik), mivel az építési ellenőrzések során újra meg újra problémákat találtak.

A hírre a cég azzal reagált, hogy a Voglte-3 építésének befejezését hivatalosan 2022 januárjára fixálta, a 4. blokk üzembe állítását pedig 2022 novemberére. Az ígéretből aztán nem lett semmi, legutóbb a NucNet írt arról, hogy a hamarabb elkészülő blokk is legkorábban 2023 márciusában kezdheti meg az áramtermelést. Fanning a World Nuclear Newsnak elismerte, hogy az akkor friss vizsgálatok során „nagyfokú hiányosságot fedeztek fel” a beépített anyagokkal és berendezésekkel kapcsolatosan, ezért további 3-6 hónapos késés várható.

Lelépés előkészítve?

A CEO nyugdíjba vonulásának hírére rákérdező Bloombergnek Fanning pár napja azt ígérte, hogy a Vogtle erőmű mindkét új egysége 2023-ban megkezdheti a kereskedelmi üzemű működését. Arra nem adott világos magyarázatot, hogy akkor miért most adja fel a cégvezetői pozícióját.

Fanning - aki a Southern vezetése mellett az Atlantai Federal Reserve Bank, valamint az Edison Electric Institute, a legnagyobb amerikai közüzemi kereskedelmi csoport elnöke is volt - annyit közölt, hogy fontolóra vette, hogy segítsen az utódlási terv végig vitelében, de azt reméli, hogy a Vogtle bővítési projektjének befejezéséig a Southernnél marad. De már nem biztos, hogy CEO-ként és az sem biztos, hogy mindez már csak rajta múlik.