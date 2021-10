Mindketten biztosították arról, hogy szilárd alapja lesz az együttműködésnek és a közös kormányzati munka folytatásának. "Mindketten személyes felelősséggel tartoznak az állampolgároknak" - mondta.

Schallenberget az ÖVP azután jelölte a tisztségre, hogy Sebastian Kurz kancellár bejelentette lemondását a szombat esti kabinetülést követően. Kurz azért mondott le, mert a gazdasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség (WKStA) vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt napok óta vizsgálódott a kancellár közvetlen környezetében, és a koalíciós partner Zöld Párt emiatt kihátrált Kurz mögül, az összeomlás szélére sodorva a kormányt - írja az MTI.

Az államfő méltatta Sebastian Kurz döntését, hogy lemondásával megóvta a kancellári hivatal hírnevét, és jelentős mértékben hozzájárult az intézmények integritásának védelméhez. Köszönetet mondott a többi pártelnöknek is, amiért közösen dolgoztak a lehető legjobb megoldás érdekében.

Van der Bellen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy "azért nincs minden rendben", hiszen az emberek bizalma súlyosan megingott a politikában, és ezért minden politikust arra kért, hogy dolgozzon keményen a bizalom visszaszerzéséért. "A szavak már nem lesz elegendőek, komoly és összeszedett munkára lesz szükség" - jelentette ki.

Alexander Schallenberg eddig külügyminiszter volt. A megüresedett külügyminiszteri pozíció várományosát - akit még nem nevezett meg - ugyancsak hétfőn iktatja ünnepélyesen hivatalába az államfő.

A leendő kancellár, Alexander Schallenberg diplomata családból származik, külföldön is elismert politikus, akinek kormányzati gyakorlata is van. Az első Kurz-kormány bukása után, 2019 júniusától Brigitte Bierlein szakértői kormányában külügyminiszterként és később kancelláriaminiszterként is dolgozott. A második Kurz-kormány 2020 januárjában megerősítette külügyminiszteri hivatalában, ő volt az egyetlen, aki az előző szakértői kormány tagjai közül hivatalában maradt.