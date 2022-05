Pesszimizmus jellemzi az osztrák lakosság alaphangulatát, különösen a gazdasági fejlődés kapcsán. A három legfontosabb és egyben legnagyobb téma, amely nemcsak foglalkoztatja, de el is szomorítja az osztrákokat, az az infláció, a nyugdíjrendszer és az energiaimporttól való függőség.

A Standard megbízásából készült reprezentatív kutatás szerint mindeközben az Ukrajnával való szolidaritás, tehát az ukrajnai háborúval kapcsolatos aggodalmak a felsorakoztatott 25 téma közül viszonylag alacsonyan szerepel a listán.

A válaszadók számára a legkevésbé fontos kérdés a NATO-tagságra való felkészülés. Mindössze 5 százalék tartja ezt elsődleges prioritásnak, míg 58 százalék az infláció elleni intézkedéseket tartja elsődlegesnek.

Mindeközben "szokatlanul magas" azoknak a száma is, akik problémásnák találják a szakképzett munkaerő hiányát, valamint az ez ellen hozott intézkedéseket. A lakosság egy része ráadásul az oktatási rendszert is feljavítaná, de sokakat aggaszt az éghajlatváltozás is.