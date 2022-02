Ausztriában szombattól enyhítenek a járványügyi korlátozásokon - jelentette be mai sajtótájékoztatóján Karl Nehammer osztrák kancellár. Ezek szerint azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig csak 2G igazolás ellenében lehetett igénybe venni, azaz oltási, vagy gyógyultsági igazolással, ismét lehet a 3G szabályok alapján használni. Ez annyit tesz, hogy negatív teszt felmutatása mellett is lehet majd étterembe venni, testközeli szolgáltatásokat igénybe venni (masszázs, kozmetikus, fodrász).

Egyelőre azonban a vendéglátóipari egységekben fenntartják a korábbi záróra kötelezettségét, mint ahogy az FFP2-es maszk viselésének kötelezettségét is a zárt közösségi helységekben. Folyamatosan nyomon követjük a járványügyi helyzet alakulását, s a mostani tudásunk szerint várhatóan március 5-től további enyhítésekre is sor kerülhet - mondta a kancellár. Ezek szerint a leginkább sérülékeny csoportok védelmében szükséges helyszíneken kívül (ápolási és idősotthonok illetve kórházak) eltörölnék a korlátozásokat. Az éjszakai vendéglátóhelyek ismét kinyithatnak, és a rendezvényeket is korlátozások nélkül lehet majd megtartani. A vendéglátóhelyek, szállodák mindenki számára látogathatóak lesznek mindenféle igazolás nélkül.

A fent említett intézkedések szövetségi szinten lesznek érvényesek, a szövetségi tartományok ennél természetesen továbbra is alkalmazhatnak szigorúbb előírásokat. Bécs városa például bejelentette, hogy ott továbbra is érvényben lesz a 2G előírás a vendéglátóipari helységek esetében.

Az oltás marad



Korábban számos találgatás jelent meg az osztrák sajtóban azzal kapcsolatban, hogy a kormány esetleg visszatáncol a Covid-19 elleni védőoltás kötelezővé tételére vonatkozó intézkedésektől. A sajtótájékoztatón lehűtötték az erre irányuló spekulációkat, hangsúlyozták, azt továbbra is a járványügyi védekezés fontos elemének tartják, s számítanak arra, ősszel esetleg újabb variánssal kell majd megküzdenie az országnak, ami lehet kevésbé, de sokkal veszélyesebb is a jelenleginél.

A kormány egyébként továbbra is fenn kívánja tartani az országban a széles körű, ingyenes tesztelési lehetőséget mindenki számára. Ugyanakkor Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter hangsúlyozta, elképzelhető, hogy a jövőben ez az oltottak számára nem lesz szükséges.