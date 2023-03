Nemcsak dolgozni járnak át egyre többen Ausztriába, hanem az ott tanuló magyar állampolgárságú diákok száma is dinamikusan növekszik. A 2010/2011-es tanévben még csak 2117 magyar diák járt osztrák közoktatásba, a 2021/2022-es tanévre 10646 főre nőtt a számuk – írja a G7.

Miközben Ausztriában emelkedett a magyar diákok száma az alap és középfokú oktatásban, Magyarországon 14 százalékkal csökkent

– jegyzi meg a lap.

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a határmenti lakosok, ingázók közül egyre többen íratják osztrák iskolába a gyerekeiket.

Az adatsor nem tartalmazza azokat, akik szüleik révén időközben osztrák állampolgárságot is szereztek. Ez azonban nem jelentős csoport, a gyors növekedés ellenére még 2022-ben is csupán 307-en voltak.

A magyar diákok száma az iskolarendszer minden szintjén gyorsan növekszik, de arányuk az általános iskola alsó tagozatában és a politechnikumban a legmagasabb.

Az osztrák iskolákban tanuló külföldi diákok száma egyébként összességében is gyorsan növekedett az elmúlt másfél évtizedben: a 2006/07-es tanévben arányuk még 9 százalék volt, ami 17-re nőtt a legutóbbiban.

A mért 20 ország és országcsoport közül ugyanakkor

a magyar gyerekek száma nőtt a leginkább az osztrák iskolákban az elmúlt másfél évtizedben: a számuk nyolcszorosára emelkedett.

A második helyen az ázsiai diákok vannak 6,4-szeres emelkedéssel. A régiós országok közül mindegyik jóval kisebb növekedést látott: a szlovénoknál 5,4-szeres, Szlovákia 4,9-szeres, Lengyelország 2,4-szeres, Csehország 2,3-szoros növekedést mutatott.

A fenti adatok Ausztria egészére vonatkoztak. A munkavállalók java része azonban Bécsben és vonzáskörzetében, illetve Burgenlandban dolgozik, az arányuk ezekben a régiókban tehát sokkal magasabb. A határhoz közel ráadásul magyar nyelvű oktatás is van: a számok nyelvére lefordítva ez azt is jelenti, hogy minden tizedik burgenlandi alsó tagozatos magyar nyelven is tanul.

A G7 cikkében arra a következtetésre jut, hogy minden századik magyar gyerek már Ausztriában jár iskolába.