Annak ellenére, hogy "hatalmas győzelmet aratott vasárnap Orbán Viktor", a választásokat az elmúlt hetekben beárnyékolta Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja - írja az osztrák közszolgálati televízió portálja.

Orbán Viktor szombaton egy utolsó televíziós interjúban például azzal vádolta az ellenzéket, hogy megpróbál beavatkozni a szomszédos Ukrajnában zajló háborúba. "A baloldal lepaktált az ukránokkal, és ha nyernek, akkor Magyarországot is belerángatják a háborúba" - mondta.

Valójában nincs ilyen paktum, és Orbán nem is mutatott be bizonyítékot rá, mindeközben az ellenzék szombati budapesti zárórendezvényén "hazaárulással" vádolta a kormányfőt Moszkvával kapcsolatos álláspontja miatt. "Mindannyian szégyelljük magunkat Orbán Viktor miatt, de most lemossuk magunkról ezt a szégyent" - idézi a lap Márki-Zay Pétert.

Hasonlóképpen fogalmaz a parlamenti választásról az osztrák Der Standard is: a lap szerint Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz való "közelsége" miatt csak félig-meddig támogatta az EU Moszkvát érintő szankcióit és az Ukrajnát segítő döntéseit.

"Saját hazájában a választási kampány során végig azt hirdette, hogy csak ő tudja Magyarországot távol tartani a háborútól" - írja a lap.

A tiroli Tiroler Tageszeitung még vasárnap délelőtt arról írt, hogy az Ukrajnával szembeni orosz agresszió az, amely a választás eredményében váratlan "eltolódást" okozhat és Orbán Viktor kormányfő számára a szomszédos országban zajló háború "alkalmatlan időben jött".