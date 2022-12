Ausztria lett a román és bolgár schengeni álmok kerékkötője

A friss osztrák vétó miatt Románia és Bulgária egyhamar nem csatlakozhat a schengeni övezethez. A horvátok viszont zöld utat kaptak: már igen valószínű, hogy januártól igazolvány felmutatása nélkül mehetünk Horvátországba. Vége lehet a határon az idegőrlő sorban állásnak is. Az uniós biztos a szavazás előtt még arról beszélt, hogy a két Kelet-európai ország készen áll a tagságra, szerinte az Európai Unió gyengébb lesz a schengeni bővítés elmaradásával. A kétségeket viszont nem sikerült eloszlatni: Ausztriának és Hollandiának továbbra is komoly aggályai vannak. Rajtuk múlt most Románia és Bulgária csatlakozása.