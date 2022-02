Az elmúlt napokban kifejezetten drágán lehetett tankolni Ausztriában, a csütörtök reggel kirobbant orosz-ukrán háború azonban az egekbe röpítette a benzin és a gázolaj árát az országban.

Míg Bécsben a hét elején átlagosan 1,477 eurót (korábbi árfolyamon nagyjából 542 forintot) kértek egy liter gázolajért, addig csütörtökön már 1,52 eurót (nagyjából 560 forintot). Az eddigi csúcsot még 2012-ben mérték, akkor 1,473 euróba került egy liter gázolaj a kutakon, a 95-ös benzin pedig 1,545 euróba.

Az árak Németországban még jelentősebben drágultak: az E10-es prémium benzin napi átlagára február elején már 1,7 euró felett járt literenként (csütörtökön sok városban 1,74 fölé kúszott), a gázolaj ára szintén rekordmagasságba, 1,64 euró fölé emelkedett - írja az Osztrák Autóklub (ÖAMTC).

Hazánkban az üzemanyag-árstop meghosszabbítása miatt a benzinkutak literenként maximum 480 forintért adhatják a 95-ös benzint. A Holtankoljak.hu legfrissebb adatai szerint a legtöbb kút kihasználja az egekbe szökő árakat és átlagosan 479,8 forintért lehet tankolni.

Az árupiacokon is kilőttek az árfolyamok, a Brent típusú olaj ára a Bloomberg adatai alapján - magyar idő szerint nem sokkal reggel 6 óra után - átlépte a 100 dolláros szintet, az amerikai piacon jegyzett gáz árfolyama 5 százalékkal emelkedett.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz-ukrán válság további veszélybe sodorja Európa üzemanyag-ellátását - amely már most is energiaválságban van -, a kontinens gázellátásának több mint egyharmada Oroszországtól függ, és az alacsony készletek már tavaly rekordszintre emelték az árakat. Oroszország arra törekszik, hogy gázszállításai külföldre "zavartalanok" maradjanak - mondta még a hét elején Nyikolaj Sulginov energiaügyi miniszter.

