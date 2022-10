Védtelen balkanyarral küzd az autózás legnagyobb ígérete

Aki vicces videókat akar nézni az interneten, az a kutyás-cicás és egyéb állatos vagy kisgyerekes filmek mellett válogathat az önvezető autók ügyetlenkedését megörökítő videók között is, ám az már nem hangzik ennyire viccesen, hogy százmilliárd dollár elköltése és húsz év eltelte után még e technológia szerelmeseinek egy része is úgy látja, egyelőre fényévekre van a sci-fikből ismert vezető nélküli autók megjelenése az utakon. A jó hír az, hogy kiderült: az emberek nem is olyan rossz autóvezetők.