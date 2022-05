Egy olcsó kábelkötegelő alkatrész hiánya jelentheti a hagyományos autózás végét – figyelmeztet a Reuters. Ezzel az alkatrésszel Ukrajna látja el az autóipari cégek jelentős részét: évente több százezer autó a háború sújtotta területről importál, az utóbbi hónapokban pedig akadozik az alkatrész utánpótlása. A kábelkötegelő ugyan nem tűnik annyira fontosnak, mint a mikrochipek, vagy a motor, mégis nélkülözhetetlen az autók gyártásához. Egy átlagos autóban 5 kilométer kábelt kell összekötegelni, az ablakemelőtől kezdve az ülésfűtésig a jármű szinte minden pontján szükség van rá. Ráadásul majdnem minden típushoz más-más alkatrész kell, a gyártóknak ezért nehéz hirtelen más beszállítót találni. Például, a Bentley eddig tíz különböző alkatrészt rendelt Ukrajna tíz különböző gyárából: nem csoda, hogy a cég 2030-tól kizárólag elektromos autókat tervez gyártani.

A Reuters több mint egy tucat autóipari forrásra hivatkozva azt írja, az elektromos autókba való kábelkötegelőket gépekkel gyártják, és azok beszerzése továbbra is egyszerű, ez pedig arra ösztönözheti a legnagyobb autógyártókat, hogy hamarabb leálljanak a benzines és dízeles autók gyártásával. Makoto Uchida, a Nissan tulajdonosa a Reutersnek elmondta, rövidtávon nem lesz átállás, egyelőre igyekeznek kiszervezni a gyártást más országba, például Marokkóba. Egy, a Mercedeshez közeli forrás pedig azt mondta, a gyár Mexikóból szerzi be a hiányzó alkatrészeket, de Lengyelországot, Szerbiát és Romániát is az új források között emlegeti.

Az elektromos autók eladása az autóipar egyre nagyobb részét teszi ki: tavaly már 4 millió gurult le a futószalagról világszerte, de ez továbbra is csak az eladások 6 százaléka. A hagyományos üzemanyaggal működő autók tehát továbbra is az eladás túlnyomó részét teszik ki annak ellenére is, hogy ezeket a járműveket egyre több helyről tervezik kitiltani Európában és Kínában.