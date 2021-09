A kínai Kuangtung (angol átírás szerint Guangdong) provincia kormánya felszólította az egyes iparágakat és háztartásokat, hogy csökkentsék az áramfelhasználást, miután elsősorban a hőhullám okozta áramhiány miatt egyre nagyobb területek maradnak energiaellátás nélkül. A dél-kínai tartomány vezetése arra ösztönzi az úgynevezett tercier ipari felhasználókat, például az irodaházakat, bevásárlóközpontokat, szállodákat és szórakoztató létesítményeket, hogy csökkentsék a fogyasztásukat a csúcsidőszakokban - írja a Bloomberg a helyi beszámolók alapján.

A közlemény arra is felszólította a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az árammal, így például a légkondicionálók hőmérsékletének 26 fokra vagy annál magasabbra állítása tilos.

Az exportorientált tartományban a hónap elején kezdődött hőhullámot követően szeptember 23-ra rekordszintre, 141 millió kilowattra emelkedett a csúcsáramigény. A hőmérséklet napi átlagban 34,4 fokot ért el, ami 2,2 fokkal több, mint az előző évek azonos időszakában. Az energiakereslet amiatt is megugrott, mert az exportrendelések szeptemberi és októberi csúcsszezonja is elkezdődött. A tartományi kormány közleménye szerint a térség számos régiójában az ipari vállalatok már most is úgy taksálják az áramfelhasználást, hogy hetente négy vagy öt napon át leállítják a működést, ami hatással van a gazdasági tevékenységekre.

A szűkös ellátás, a magas üzemanyagárak, valamint a csúcsteljesítményen üzemelő erőművek meghibásodásai szintén hozzájárultak az energiaszűkülethez.

Európában közben egyre drágább az áramellátás biztosítása.