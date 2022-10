A nyolcadik szankciós csomag jóváhagyása az Európai Unió határozott válasza arra, hogy Oroszország bejelentette Ukrajna négy régiójának, a donyecki és a luhanszki "népköztársaság", valamint Herszon és Zaporizzsja megye jogellenes annektálását - közölte Edita Hrda Twitter-üzenetében az MTI híre szerint.

Az Európai Bizottság szeptember végén tett javaslatot az Oroszországgal szembeni nyolcadik szankciócsomagra. A korlátozó intézkedések között az EU megtiltaná a repülőgépgyártáshoz használható termékek, bizonyos elektronikus eszközök, valamint egyes vegyi anyagok kivitelét Oroszországba, számos orosz termék importját, szolgáltatások nyújtását orosz vállalatok és hatóságok számára, valamint megtiltja az uniós állampolgárok számára, hogy orosz állami vállalatok vezető testületében szerepet vállaljanak. Szorgalmazza továbbá annak a jogalapnak a megállapítását is, amely alapján meghatároznák az orosz kőolaj árának felső határát.

Az új exporttilalmak gyengíteni fogják Oroszország gazdasági bázisát és modernizációs képességét azzal a céllal, hogy megfossza a Kreml katonai képességét a kulcsfontosságú technológiáktól. Oroszországnak nem szabad hasznot húznia az európai tudásból és szakértelemből - nyilatkozta szeptember végén a nyolcadik szankciós csomagról Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a sajtótájékoztatón.

We have just reached a political agreement on new sanctions against Russia - a strong EU response to Putin's illegal annexation of ???????? territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #COREPERII