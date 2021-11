A szankciórendszer kiszélesítése egyebek között célzott megszorító intézkedések meghozatalát teszi lehetővé olyan emberekkel és szervezetekkel szemben, akik és amelyek felelősek a fehérorosz rezsim tevékenységeiért, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy a migránsok számára megkönnyítsék az Európai Unió külső határainak illegális átlépését.

A tanácsi közlemény Josep Borrellt, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét idézte, aki azt mondta: a döntés tükrözi az Európai Unió elszántságát amellett, hogy szembeszálljon azzal a fehérorosz tevékenységgel, mely a migránsokat eszközként használja politikai célok elérésére - írja az MTI brüsszeli tudósítója.

"Visszaszorítjuk ezt az embertelen és illegális tevékenységet, ahogy továbbra elfogadhatatlannak tartjuk a fehérorosz lakosság elnyomását" - mondta Borrell.

A hétfői határozat követi az EU-tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács október második felében tartott ülésének következtetéseit, amelyek szerint az unió nem fogad el arra irányuló kísérletet, hogy migránsokat politikai célokra használjanak fel az unióval szemben, illetve elítéli az EU határain tapasztalt hibrid támadásokat - írta az uniós tanács.

Az erőszak miatt lépett egy évvel ezelőtt az EU

Az EU első alkalommal 2020 októberében vezetett be korlátozó intézkedéseket Fehéroroszország ellen, válaszul az év augusztusában rendezett, elcsaltnak tartott elnökválasztásra, valamint az azt követő megmozdulások erőszakos elnyomására, illetve résztvevőik, valamint ellenzéki képviselők és újságírók megfélemlítésére. Az uniós külügyminiszterek júniusban határoztak arról is, hogy -megerősítve a már meglévő korlátozó intézkedéseket - megtiltja az uniós légtér használatát a Fehéroroszországban bejegyzett légitársaságok számára, megtiltja a légifuvarozók számára az uniós repülőterek használatát, valamint célzott gazdasági szankciókat vezetett be.

Lukasenka nem utazhat az EU-ba, itt a vagyonát is befagyasztják

Az uniós szankciók jelenleg 166 emberre és 15 szervezetre terjednek ki. Közéjük tartozik Aljakszandr Lukasenka elnök, fia, Viktor Lukasenka nemzetbiztonsági tanácsadó, valamint a fehérorosz vezetés és a kormány több tagja, az igazságszolgáltatási rendszer magas rangú képviselői és számos gazdasági szereplő. A jegyzékbe vettekkel szemben hozott intézkedések közé uniós beutazási tilalom és az EU területén tárolt vagyonuk befagyasztása tartozik.